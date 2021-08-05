А если ли мигранты хлынут в Латвию? Судебная система нашей страны к такому не готова

Председатель Верховного суда Айгарс Струпишс считает, что мигрантский кризис, происходящий сейчас на границе Литвы и Беларуси, окажет влияние и на Латвию. Уже сегодня он призывает осознать риски, которые грозят в случае притока мигрантов судебной системе нашей страны и предусмотреть модели их устранения.

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Глава Верховного суда Айгарс Струпишс послал письмо всем членам Совета юстиции, в том числе, министру юстиции Янису Бордансу (Новая Консервативная партия), в котором обращает внимание на то, что увеличилось число мигрантов, пересекающих латвийско-белорусскую границу. Если эта тенденция продолжится, существует весьма большая вероятность, что решение вопросов мигрантов потребует от судебной системы гораздо больше ресурсов, чем есть сейчас в ее распоряжении, подчеркивается в письме.

Струпишс указывает, что дела о разрешениях на пребывание в стране сейчас в общем объеме всех дел судов Латвии составляют малую часть. Рассмотрением таких дел занимаются только 9 судей. Хотя дела мигрантов в основном касаются административных судов, нагрузка на суды общей юрисдикции также может возрасти, поскольку мигранты могут стать фигурантами дел об уголовных и административных нарушениях. К тому же, придется решать и гражданские споры, в которые будут вовлечены мигранты. Следовательно, ресурсы судебной системы в случае непредвиденного увеличения количества таких дел могут быть ограничены, что представляет серьезную опасность для судебной системы в целом.

По словам председателя Верховного суда, что проблемы с беженцами обычно возникают внезапно и лавинообразно, и необходимо уже сегодня прилагать усилия для выявления потенциальных рисков и принятия мер по их устранению. Сейчас "ключевые моменты" — число судей, рассматривающих эту категорию дел, и адекватные ресурсы вспомогательного персонала (обученные помощники судей, секретари и работники канцелярии).

"Суды также должны быть осведомлены о текущем прецедентном праве Европейского суда по правам человека и Суда Европейского Союза по этим вопросам, а также владеть информацией об актуальной ситуации в странах, из которых ожидаются мигранты", — подчеркнул Струмпишс. По его словам, в распоряжении судов должны быть переводчики, а также контакты соответствующих посольств..

"Наконец, следует изучить возможность использования судами конвоя или организации удаленных судебных заседаний с подключениями к центрам размещения беженцев, особенно, если будут созданные новые временные центры", — отметил глава Верховного суда.

Айгарс Струпишс призывает министра юстиции Яниса Борданса в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить мониторинг развития ситуации и в случае существенных изменений своевременно предоставить информации Совету юстиции.

Отделу юдикатуры и научной аналитики Верховного суда дано задание изучить актуальную юдикатуру Суда ЕС и Европейского суда по правам человека в разрешение вопросов мигрантов.

"Сейчас ситуация не требует активных действий, поэтому остаемся в режиме наблюдения. Надеемся на лучшее, но начинаем постепенно готовится к худшему", — сказал Струпишс.

Как уже сообщалось, в этом году были зафиксированы пять попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, всего задержаны 27 граждан третьих стран — 23 из Ирака, один из Сирии, один из Шри-Ланки, один из Индии и один из Беларуси.

С учетом кризисной ситуации в Литве, а также осознавая возрастающие риски на латвийско-белорусской границе, было принято решение усилить надзор за государственными рубежами. Мобилизованы ресурсы Государственной пограничной охраны, поддержку оказывают Национальные Вооруженные силы.