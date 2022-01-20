А если некому лечить и некому учить? Павлютс рассказал о шансах на новый локдаун

Про полный локдаун осеннего образца речи сейчас не идет, но при определенных обстоятельствах возможны новые условия социального дистанцирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэлс Павлютс, отвечая на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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На прямой вопрос, при каких условиях можно ждать нового полного локдауна, Даниэлс Павлютс предложил не ждать простого ответа.

"Да, мы видим самый большой прирост числа инфицированных за последних два года, — рассуждает министр. — Доказательства того, что "омикрон" переносится больными легче, становятся более вескими с каждым днем. При этом мы видим перегрузку всех отраслей, в том числе — критических. Есть реальный риск ситуации, когда станет некому обеспечивать общественный порядок, некому лечить, некому учить, некому вывезти мусор…"

По словам министра, подобный паралич жизненно важных функций государства может быть достигнут, даже если больницы не будут перегружены. Если главным опасением штамма "дельта" была пропускная способность медучреждений, то с "омикроном" — все иначе: у вируса другая структура и масштаб, а также другие последствия для страны.

"Наше главное опасение сегодня — прерывание нормальной жизни общества в силу массовой заболеваемости, изоляции и т. д. — сообщил министр. — Поэтому возможна ситуация, когда Министерство здравоохранения предложит дополнительные меры по социальной дистанции. Например, сокращение каких-то услуг и мероприятий, где общаются много людей. Сокращение, к примеру, времени работы (заведений общепита и других), что имеет место в ряде европейских стран. Такое может быть".

При этом Даниэлс Павлютс уверенно и "с полной ответственностью" заявил, что на сегодня "предложения какого-то полного локдауна у нас нет. Мы не видим предпосылок к тому. Да, мы должны быть готовы к этому, но на данном этапе не видим для этого причины".