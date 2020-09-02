"А если взять и все закрыть?!" Сегодня открывается Фестиваль общения Lampa — онлайн и офлайн

Со 2 по 5 сентября в Латвии и во всем мире в шестой раз пройдет Фестиваль общения Lampa — более 200 мероприятий в прямом эфире на сайте festivalsLampa.lv, в местах совместного просмотра по всей Латвии и очно в студиях Цесиса, Риги и Резекне. К участию приглашаются все, кто готов выслушивать и кому есть, что сказать.

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В этом году сверхтема фестиваля — "вместе". И коронавирус сделал ее даже более сильное, чем планировалось. Благодаря офлайн-онлайн формату, к Lampa можно подключиться из любой точки земного шара. Многие мероприятия будут переводиться на язык жестов и сопровождаться текстовой транскрипцией в реальном времени, будут отдельные дискуссии на русском и английском языках.

Программа Lampa — и для философов, и для практиков

Темы и форматы, как всегда, очень разнообразны. В этом году Lampa станет особенно привлекательной для практиков: наряду с глобальными и кажущимися неисчерпаемыми темами (демократия, ценности, либерализм, национализм и др.), будет возможность получить совершенно практические рекомендации — как заботиться о зрении, как быть "зелеными", как помочь скорбящему человеку. Родители смогут принять участие в дискуссиях о школьном моббинге и эмоциональном здоровье детей, о том, как мотивировать детей заниматься спортом или как лучше разговаривать со своим подростком. Пожилые люди получат советы о том, как успешнее включиться в рынок труда.

Школа будущего, неформальное образование, Школа-2030, развитие на протяжении всей жизни — тема образования будет обсуждаться со всех сторон, благодаря патрону фестиваля Swedbank Latvija. Также на фестивале будут подниматься темы культуры и искусства, ментального и физического здоровья, окружающей среды и общества, технологий. Все эти актуальные для современного общества вопросы будут охвачены в беседах, лекциях, практических мастерских, шоу, спектаклях и играх.

Lampa на русском языке: как далеко от общины до политической нации

В рамках фестиваля пройдет и серия мероприятий на русском языке. Можно будет последить за дискуссиями и обсудить очно или заочно ответы на такие волнующие темы, как "Нужно ли нам государство?", "Вместе против карательной психиатрии", "Отношения Латвии и Росси после глобальной пандемии. Что дальше?", "А если взять и все закрыть? Что будет, если в Латвии не будет СМИ на русском языке?", "Латвийская политическая нация и русская община", "Легко ли создать и содержать русские медиа?", "Трилингвальные дебаты о роли языка в современной Латвии".

Выбирайте интересующие вас вопросы и подключайтесь. Теперь это можно сделать, не покидая своего дивана.

Программа мероприятий на русском языке - ЗДЕСЬ.

Lampa для молодежи: спасти черепаху и пережить короткое замыкание

Над содержанием специальной программы для детей и молодежи на сцене Īssavienojums трудились сами молодые люди: пять мероприятий пройдут в студии Splendid Palace и в прямом эфире. Хватает ли молодежи в социальных сетях и в школе интересного образовательного контента о политике и актуальных событиях в ней? Почему в латвийских театрах так мало спектаклей, интересных для молодежи? Как помочь другу в депрессии? Умеем ли мы принимать возможности, которые дает нам жизнь? Ответы на эти вопросы будут искать активисты молодежной среды в сотрудничестве с экспертами из разных отраслей, а также Фондом для открытого общества DOTS и представительством British Council в Латвии.

Впервые в истории Lampa Swedbank представит новую сцену Save the Turtles: эксперты из разных областей актуализируют тему окружающей среды и экологии для детской аудитории (8-14 лет), проведя четыре онлайн-мероприятия и продемонстрировав, как небольшие бытовые привычки помогают каждому из нас совместно участвовать в сохранении планеты. Молодые люди смогут не только наблюдать за мероприятиями в прямом эфире, но и активно участвовать в интерактивных дискуссиях, сотрудничать в цифровом мастер-классе, выражать свое мнение и задавать вопросы.

Как найти места совместного просмотра

С соблюдением всех мер безопасности в этом году очно пройдет более половины фестивальных мероприятий. Посетителей будут ждать студиях в Риге (студия "Замок света" в Латвийской Национальной библиотеке, студия Splendid Palace, Образовательная студия Swedbank на Баласта дамбис), в Цесисе (в Видземском концертном зале Cēsis и Koprades māja Skola6) и в Резекне (в Латгальском посольстве GORS).

Некоторые организаторы фестивальных мероприятий откроют для посещения свои офисы, дворы и другие места проведения. Однако желающие туда попасть должны учитывать, что количество мест ограничено. Посетить студии Lampa можно будет или в порядке живой очереди с соблюдением дистанции, или зарегистрировавшись для посещения заранее. Информация о возможностях посещения мероприятий опубликована на домашней странице фестиваля рядом с описанием каждого мероприятия.

Еще одна новинка этого года — официальные места совместного просмотра Lampa в более чем 80 местах на всей Латвии и других странах — от Германии до Великобритании. Места совместного просмотра ищите на карте Lampa.

Моя программа

Не заблудиться в богатом предложении Lampa и не пропустить желанное событие поможет возможность составить свою программу, используя доступный на домашней странице фестиваля инструмент "Моя программа". В нем можно выбрать мероприятия в соответствии с желаемой категорией и составить список, который легко просмотреть в телефоне.

Подробная информация: festivalsLampa.lv.

В команду фестиваля входят Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправление Цесиского края, агентство по управлению коммуникацией Deep White и рекламное агентство Armadillo и представительство British Council в Латвии. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды открытого общества, Европейский культурный фонд, фонд Конрада Аденауэра, кинотеатр Splendid Palace, а также компании Latvijas Finieris, Enefit, DPD Latvija и Latvijas Valsts meži. Прямой эфир фестиваля обеспечивают LMT Straume и Telia Latvija.