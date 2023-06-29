А Ушаков тратил больше. Под мэром Риги Стакисом качается кресло; он оправдывается за командировку в Тампере

Порядок, при которой мэр столицы сам принимает решение об отправке себя в командировку — не новый, он действовал еще в прежнем созыве Рижской думы, когда градоначальником были Нил Ушаков. Об этом заявил на пресс-конференции нынешний мэр Риги Мартиньш Стакис (беспартийный, член фракции "Прогрессивных"/Par!), отчитываясь за свои командировки. В четверг, 29 июня, в 14.00 начнется заседание Рижской думы, которое может дать старт обрушению столичной коалиции и отставке мэра столицы.

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Тампере и другие командировки

Мэр Риги Мартиньш Стакис побывал в Тампере во время Чемпионата мира по хоккею — как раз тогда, когда латвийская сборная завоевала бронзу. Вскоре выяснилось, что распоряжение об отправке себя в Тампере председатель Рижской думы подписал единолично. Из средств Рижской думы были погашены расходы на приобретение авиабилетов и туристического страхового полиса, проживание в гостинице, городской налог. Также из документа следует, что были выделены суточные на командировку (погашаются в размере 100%) и на местные транспортные расходы (в размере 30%).

Стакис подчеркивал, что отправился в Финляндию по приглашению мэра Тампере Калерво Кумолы.

7 июня Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) сообщило, что начало ведомственную проверку в связи с поездкой мэра Риги Мартиньша Стакиса в Тампере. А 16 июня Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) заявило: у Стакиса не было прав единолично издавать распоряжение об отправке самого себя в Тампере. В понимании VARAM командировку мэра должен одобрять Комитет по финансовым и и административным делам Рижской думы.

24 июня депутат Рижской думы Виестурс Зепс (Latvijas attīstībai) заявил, что Стакис, возможно, незаконно потратил на свои различные командировки более 14 000 евро. Зепс при этом сослался на данные Центральной администрации Рижской думы, выданные по его запросу. Всего Стакис потратил на командировки более 54 000 евро. По словам Зепса, в этом созыве Рижской думы Комитет по финансовым и административным делам не рассматривал ни один вопрос о депутатских командировках. Зепс считает, что Стакис устраивал свои командировки в обход правил, как и командировки своих коллег, и решение о том, сколько понадобится денег, принимал единолично, что противоречит правилам.

Одна командировка Стакиса обходилась в 900 евро, Ушакова — в 10 000 евро

В четверг, 29 июня, Мартиньш Стакис созвал специальную пресс-конференцию, на которой отчитался за свои командировки.

"В среднем стоимость одной моей командировки — 900 евро. В то время как в прежнем созыве Рижской думы командировки мэра Ушакова в Москву или Армению обходились в 10 000 евро", — упомянул Стакис.

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По словам действующего мэра столицы, порядок, при котором решения об отправке себя в командировку принимает сам градоначальник или же его заместители, сложился еще в Рижской думе прежнего созыва. Стакис признал, что такой порядок принятия решений не идеален, и заявил, что готов уже 6 июля обсудить на заседании Комитета по финансово-административным делам, какие изменения в эту процедуру нужно внести. В целом порядок согласования командировок должностных лиц в латвийских самоуправлений сложился различный, отметил мэр.

Мартиньш Стакис подчеркнул, что сейчас не ездит в командировки, чтобы не вызывать сомнений в целесообразности траты средств. Например, у Стакиса была возможность поехать в Брюссель на этой неделе, но из-за сомнений в целесообразности средств, потраченных пока на командировки, градоначальник поездку отменил. То же самое мэр планирует сделать и с другими зарубежными визитами, пока Рига не найдет способ "легализовать" командировки. По словам самого Стакиса, это может занять пару недель. Еще в понедельник мэр столицы подписал распоряжение, которое обязывает ответственные подразделения Рижской думы в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития найти наиболее подходящее для столицы решение по оформлению нормативных актов, связанных с командировками.

Мэр Риги также пообещал в течение сегодняшнего дня — четверга, 29 июня — предоставить полный отчет об осуществленных за три года командировках.

Как отметил мэр, за 32 месяца своей деятельности он совершил 16 командировок, в которых в общей сложности было потрачено около 14 тысяч евро. Стакис объяснил небольшое количество командировок временем Covid-19, когда большая часть переговоров и конференций проходила удаленно.

Мэр столицы неоднократно в своем монологе на пресс-конференции подчеркивал, что все командировки были направлены на то, чтобы повысить узнаваемость Риги в мире, привлечь инвестиции. Упомянул он и командировках в Украину, которые были необходимы, по его словам, для оказания помощи стране, подвергнувшейся вооруженному нападению России.

Сохранит ли Стакис пост мэра Риги?

Скандал вокруг командировок Мартиньша Стакиса разразился на фоне разлада в правящей коалиции Рижской думы. Одна из правящих в столице политических сил — "Код Риге" (бывшие "Консервативные") — в среду, 28 июня, допустила, что коалиция Рижской думы близка к распаду.

Старт конфликту между двумя правящими в Риге политическими силами — "Новым Единством" и "Прогрессивными"/Par! — дало решение от 16 июня об отстранении об исполнения обязанностей и.о. директора Департамента сообщения Рижской думы Яниса Вайводса и начальника Управления инфраструктуры дорожного движения того же департамента Андрея Уртанса. Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил, что Вайводс возможно причастен к бесхозяйственным тратам в размере нескольких миллионов евро.

В ответ вице-мэр Риги Вилнис Кирсис и глава Комитета по делам сообщения Рижской думы Олаф Пулкс (оба — "Новое Единство") подали проект решения о создании следственной комиссии, которая даст оценку тому, что происходило в Департаменте сообщения Рижской думы. И если "Прогрессивные"/Par! настаивают на том, что оценивать деятельность Вайводса и вверенного ему департамента должно бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, то "Новое Единство" считает, что предложенный круг оценщиков слишком узок, не объективен и нужно создать новую комиссию.

Проект решения о создании такой комиссия Рижская дума должна была рассмотреть на заседании еще в среду, 28 июня. Заседание неоднократно прерывалось, депутаты затягивали время. В результате Стакис закрыл заседание до рассмотрения спорного вопроса, сославшись на то, что после 21.00 работать уже поздно. Заседание будет возобновлено в четверг, 29 июня, в 14.00.

Накал страстей мешает коалиции Рижской думы договориться, и разногласия расширяются, признал в то же время на пресс-конференции сам Мартиньш Стакис. Он признал, что в настоящее время фракции "Прогрессивных"/Par! и "Нового Единства" продолжают нагнетать обстановку и не готовы идти на уступки. Незадолго до пресс-конференции мэра фракция "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе почти впрямую обвинило "Новое Единство" в попытке скрыть хищение 7 млн евро в Департаменте сообщения самоуправления.

Стакис не ответил прямо на вопросы журналистов о том, жизнеспособна ли нынешняя коалиция Рижской думы и допускает ли он сам, что будет снят с должности мэра столицы. "Я остаюсь мэром до тех пор, пока есть доверие коалиции", — сказал Стакис.

По его словам, сейчас, чтобы выйти из конфликтной ситуации, необходимо закрыть заседание Рижской думы, на котором предстоит принять или не принять решение о создании следственной комиссии. Сделать это необходимо, не поддаваясь эмоциям, подчеркнул Стакис.

В понедельник, 3 июля, мэр Риги Мартиньш Стакис выступит с заявлением, его содержание будет зависеть от того, какое решение о следственной комиссии примет сегодня Рижская дума.