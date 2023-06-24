Абонементы в спортклуб предлагают включить в оправданные расходы

Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса (LVFA) инициирует изменения в законе, чтобы абонементы в спортклубы включались в оправданные расходы. Это позволит вернуть часть переплаченного подоходного налога с населения при подаче ежегодной декларации о доходах, сообщил агентству LETA член правления ассоциации Агрис Балтманис.

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LVFA хочет обратить внимание на сложное и критическое положение латвийской спортивной индустрии. LVFA в сотрудничестве со статистиками Латвийского университета адаптировала данные глобального исследования Deloitte, которые показывают, что снижение производительности труда, вызванное недостатком физической активности, обходится экономике Латвии в 190 миллионов евро ежегодно.

Каждый физически неактивный работник обходится экономике Латвии в 814 евро в год. Общая сумма, не поступившая в государственный бюджет из-за снижения производительности в связи с нехваткой физической активности, достигает 41,5 млн евро.

13 июня LVFA приняла участие в заседании подкомиссии Сейма по спорту, чтобы познакомить с данными исследования и на государственном уровне поставить вопрос о влиянии физической активности на национальную экономику. Тем самым улучшится качество жизни каждого человека и общества в целом. Хорошо известно, что люди, которые регулярно занимаются спортом, в меньшем степени подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и депрессии.

Член правления LVFA Гинтс Кузнецов напомнил также, что люди с соответствующей физподготовкой нужны в оборонной отрасли и в органах внутренних дел. Проблема в том, что спорт в Латвии рассматривается как развлечение, а не как фактор улучшения здоровья. Включение платы за абонементы в спортклуб в оправданные расходы мотивировало бы людей больше вкладывать в свою физическую активность.

LVFA с 2007 года объединяет большие и малые спортклубы Латвии.