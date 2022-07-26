Academy KidsTV может лишиться помещений: RISEBA рассматривает расторжение договора аренды

Высшая школа бизнеса, искусства и технологий RISEBA рассматривает возможность расторжения договора аренды с Рижской детской академией радио и телевидения Academy KidsTV, воспитанники и представители которой в июле отправились в Беларусь, чтобы взять интервью у международно непризнанного президента Александра Лукашенко, свидетельствует информация на сайте RISEBA.

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На данный момент университет сдает офисные помещения упомянутой детской и молодежной организации, однако, учитывая недавно опубликованную информацию о деятельности организации, RISEBA рассматривает возможность расторжения договора аренды в установленном в соглашении порядке.

Кроме того, в высшей школе подчеркнули, что иных отношений и сотрудничества с Academy KidsTV нет, и университет не имеет права контролировать деятельность арендатора.

Ранее сообщалось, что вопреки указаниям Министерства иностранных дел (МИД) по вопросам безопасности, воспитанники и представители детской организации отправились в белорусский Витебск, где в этом году проходил международный фестиваль "Славянский базар".

В академии указали, что это "красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны", поэтому организация не видит каких-либо причин или принципиальных культурных различий, по которым нельзя ехать в Беларусь. Представители детского кружка сослались на то, что они только что вернулись из Испании, Литвы, а вскоре собираются отправиться в Македонию.

Как сообщает портал KasJauns.lv, детская академия сама связалась с представительством Лукашенко, чтобы попросить возможность взять у него интервью. О том, что академия сама запросила интервью с Лукашенко, сообщил провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

В результате Academy KidsTV на прошлой неделе не получила лицензию на реализацию образовательной программы по интересам. Academy KidsTV не зарегистрирована как учебное заведение в Реестре образовательных учреждений, соответственно не имеет лицензированных Образовательных программ и не аккредитована. Кроме того, организация не получила лицензию Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы для реализации образовательных программ по интересам.