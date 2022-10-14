AccuWeather: зима в Латвии будет довольно теплой и сухой

В 2022-2023 году зима в странах Балтии будет теплее нормы, а осадков ожидается гораздо меньше обычного, прогнозирует американская компания AccuWeather.

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Метеорологи ожидают, что активнее всего циклоны будут действовать не в Северной Европе, а в Средиземноморском регионе, где ожидаются сильный ветер и большое количество осадков, которые уменьшат преобладающую в регионе засуху.

В южной части Европы прогнозируется также больше снега и хорошие условия для катания на лыжах в горах. Во многих местах в северной и центральной частях Европы, в том числе в странах Балтии, из-за антициклонов ожидается небольшое количество осадков и меньшее количество снега, чем обычно. Это увеличивает риск гололеда.

В то же время существует вероятность того, что страны Балтии будут пересекать циклоны из Средиземноморья, что зачастую приводит к интенсивным снегопадам и метелям, отмечают специалисты AccuWeather.

В южной и центральной частях Европы, а также на Британских островах средняя температура воздуха зимой прогнозируется близкой к норме, местами может опускаться ниже нормы. В Скандинавии и в странах Балтии прогнозируется более теплая зима, чем в среднем за последние десятилетия.

Прогнозы программы Европейского Союза Copernicus показывают, что в большей части Европы, включая страны Балтии, атмосферное давление зимой ожидается выше обычного. Это означает меньшую активность циклонов, меньше осадков и порывов ветра, а также зависимость температуры воздуха от расположения антициклонов. Ни один прогноз не предсказывает, что зима будет особенно холодной, и не прогнозируется, что она будет такой же теплой, как зимой 2019-2020 годов.