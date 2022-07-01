Адажи, Марупе и Кекава получают статус города
Foto: LETA

С сегодняшнего дня статус городов получают Адажи, Марупе и Кекава.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение о присвоении статуса города принял Сейм, принимая закон об административных территориях и населенных пунктах.

С июля 2021 года статус города получили Кокнесе и Иецава.

В ходе реформы Адажский край был объединен с Царникавским, Кекавский — с Балдонским, а Марупский — с Бабитским.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике