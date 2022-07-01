Адажи, Марупе и Кекава получают статус города

С сегодняшнего дня статус городов получают Адажи, Марупе и Кекава.

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Решение о присвоении статуса города принял Сейм, принимая закон об административных территориях и населенных пунктах.

С июля 2021 года статус города получили Кокнесе и Иецава.

В ходе реформы Адажский край был объединен с Царникавским, Кекавский — с Балдонским, а Марупский — с Бабитским.