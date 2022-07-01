Адажи, Марупе и Кекава получают статус города

С сегодняшнего дня статус городов получают Адажи, Марупе и Кекава.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Решение о присвоении статуса города принял Сейм, принимая закон об административных территориях и населенных пунктах.
С июля 2021 года статус города получили Кокнесе и Иецава.
В ходе реформы Адажский край был объединен с Царникавским, Кекавский — с Балдонским, а Марупский — с Бабитским.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также