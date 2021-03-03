Адажская дума рассматривает возможность взорвать скопление льда на Гауе
Foto: LETA

Чтобы предотвратить затопления, дума Адажского края рассматривает возможность взорвать скопление льда, образовавшиеся на Гауе, сообщает LETA.

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Сегодня пройдет выездное заседание комиссии гражданской защиты территорий сотрудничества думы, во время которого депутаты осмотрят скопление льда на реке.

Из-за льда поднимается уровень воды Гауи в Царникавском и Адажском крае, подвергая опасности жителей, среду и имущество вблизи реки. Во время заседания депутаты планируют принять решение о вовлечении Национальных вооруженных сил, чтобы взорвать лед и предотвратить затопления.

Лед на Гауе остановился примерно в 1,5 километрах от устья реки. Уровень воды быстро поднимается, отметка у моста показывает 180 сантиметров. Затоплены луга у Царникавского променада.

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