Адажская средняя школа полностью перешла на удаленное обучение из-за Covid-19
Foto: LETA

В Адажской средней школе началось неконтролируемое распространение Covid-19, из-за чего руководство школы решило ввести удаленное обучение, во время прямого эфира в Facebook сообщил директор школы Чеслав Батня, передает LETA.

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Удаленное обучение введено на две недели - до 20 ноября. Батня считает, что распространение заболевания в школе больше невозможно контролировать и он не может гарантировать безопасную среду для учителей и учеников.

Директор указал, что информация о заболевших ему поступает с опозданием. Если родители сообщают сами, то школа узнает вовремя, если нет, то школа узнает об этом от Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) с опозданием в два-три дня.

Две трети родителей школьников проголосовали за удаленную учебу, треть против.

Адажская средняя школа, по данным Министерства образования, в 2019/2020 учебном году была одной из крупнейших школ в Латвии с 1576 учениками.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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