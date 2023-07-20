Адвокат: "Лозунг Atkrievisko Latviju с трибун Сейма — это тоже разжигание межнациональной розни"

Требуя от жителей страны соблюдения закона, государству следует начать с себя — например, воздерживаясь от экстремистских лозунгов с трибуны парламента. Такое мнение в интервью Латвийскому радио 4 высказал присяжный адвокат Дмитрий Скачков.

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В эифре программы "Октрытый разговор" Сачков назвал справедливыми претензии президента Латвии Эдгара Ринкевича в адрес Генпрокуратуры.

"Можно по-разному оценивать карательную политику в нашей стране. Я полностью согласен с общей оценкой работы прокуратуры, которую дал президент - речь идет о прокуратуре в целом. Исполнилось три года с тех пор, как Стуканс занимает кресло прокурора, а по факту за эти годы нигилизм к правам человека и склонность прокуроров покрывать правонарушения никуда не исчезли, а даже усилились. Прокуратура убрала одну инстанцию для обжалования решения прокуроров, а прокурор прославился скандальными высказываниями. Критика президента уместна, и оценить работу совершенно необходимо", - считает адвокат.

По словам Скачкова, карательную политику государства определяет законодатель. По его мнению, сейчас требуется быстро начать проверку работы прокуратуры, но, говоря о законодательстве, спешка приведет к плохому результату.

"Мягкие наказания по многим делам - оборотная сторона обвинительного уклона в судебной системе. Легче приговорить человека к мягкому наказанию. А если государство требует от граждан соблюдения закона, государству нужно начать с себя. Пока есть люди, которые с трибун Сейма говорят "Atkrievisko Latviju", это также нужно воспринимать как разжигание межнациональной розни", — указал юрист.

К гостю программы присоединяется и присяжный адвокат, преподаватель юридического факультет Латвийского университета Марцис Круминьш.

"Вопрос в том, какова политика государства. Надо начать с самих себя. Я вижу, как полицейские не при исполнении не соблюдают скоростной режим - почему они имеют на это право? Люди это видят", — отметил Круминьш.