Аэропорт "Рига" планирует за два дня принять более 600 пассажиров из Великобритании

С момента возобновления пассажирских авиаперевозок аэропорт "Рига" в течение двух дней планирует принять 634 пассажиров из Великобритании, а также направляющихся в Великобританию.

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По данным пресс-центра аэропорта "Рига", в субботу двумя рейсами из Великобритании прибыли 179 пассажиров. В воскресенье аэропорт планирует принять еще 455 пассажиров.

В свою очередь, в Великобританию в субботу двумя рейсами отправились 254 пассажира, а вместе с пассажирами, которые уже улетели и собираются улететь сегодня з Риги — 539.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что лицо, вернувшееся из Великобритании, должно пройти в аэропорту тест на Covid-19. Расходы в этом случае покрывает государство.

В том случае, если прибывший пассажир может документально подтвердить, что переболел Covid-19 или в течение последних 72 часом уже тестировался на Covid-19, он может не проходить тест в аэропорту "Рига".