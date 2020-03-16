Аэропорт "Рига" просит жителей по возможности не посещать терминал

Аэропорт "Рига" призывает жителей оценивать необходимость отправляться в аэропорт чтобы встретить или проводить пассажиров. Администрация аэропорта призывает без необходимости не посещать терминал.

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Для того, чтобы попасть в аэропорт или уехать из него, администрация просит по возможности использовать личный транспорт. Встречающих просят ожидать в салоне транспорта на стоянке аэропорта "Рига" для личных автомобилей.

Также администрация призывает посещать терминал лишь в тех случаях, если лицам, которые покидают Ригу или лицам, которых встречают в Риге, необходима особая помощь, чтобы добраться до терминала.