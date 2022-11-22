Агентство лекарств: Латвия превышает разумные пределы использования антибиотиков

Госагентство лекарств (ZVA) в рамках Всемирной недели антибиотиков призывает жителей обратить внимание на правильное и осторожное использование антибиотиков, которое осуществляется в соответствии с указаниями врача.

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Антибиотики — это препараты, которые убивают бактерии или замедляют их рост. Определенные бактерии чувствительны к определенным антибиотикам, но, как и другие живые организмы, бактерии постоянно развиваются. Одна из самых серьезных угроз для общественного здравоохранения во всем мире в последние годы — устойчивость к противомикробным препаратам, или состояние, при котором антибиотики больше не помогают в лечении заболеваний, вызванных бактериями.

Каждый год в странах Европейской экономической зоны около 33 тысяч человек умирают от инфекций, которые вызваны микроорганизмами, нечувствительными или резистентными к антибиотикам.

Ответственное использование антибиотиков — один из способов уменьшить распространение устойчивости к противомикробным препаратам.

Так, антибиотики нельзя использовать необоснованно — ими нельзя лечить болезни, для которых они не предназначены. Например, антибиотики не помогают при гриппе и простуде, потому что эти заболевания вызываются вирусами, а антибиотики можно использовать только для лечения заболеваний, вызванных бактериями.

Антибиотики следует использовать только в той дозе и частоте, которые предписаны врачом. Важно также не прекращать прием антибиотиков самостоятельно в тот момент, когда чувствуете, что состояние улучшилось, а употреблять их в течение всего курса, назначенного врачом.

ZVA также советует не начинать прием антибиотиков без предварительной консультации с врачом. Врач может не назначать антибиотики даже при легких бактериальных инфекциях, тем самым заботясь о сохранении эффективности этих препаратов в будущем. Когда пациенту действительно нужны антибиотики для улучшения здоровья, врач их назначит.

Латвия превышает критерий потребления антибиотиков ВОЗ

В прошлом году в Латвии в основном использовали антибиотики первого и второго выбора — то есть антибиотики, которые следует назначать в начале лечения. Потребление этих антибиотиков в Латвии в 2021 году составило 71% от общего потребления антибиотиков, превысив установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) желаемый лимит потребления этих препаратов — 60%.

В прошлом году примерно 12 из 1000 жителей Латвии принимали одну дозу антибиотиков в день. В 2021 году потребление антибиотиков в латвийских больницах значительно сократился, на 23% по сравнению с 2020 годом, и стало тринадцатым самым низким среди стран Европейской экономической зоны. В амбулаторном секторе потребление антибиотиков также снизилось и стало восьмым самым низким среди стран Европейской экономической зоны.

В 2021 году потребление антибиотиков не вернулось к допандемийному уровню.

При этом хотя потребление антибиотиков в прошлом году снизилось как в латвийских больницах, так и в амбулаторном секторе, потребление антибиотиков широкого спектра действия продолжается увеличивается с каждым годом.