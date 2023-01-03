Агентство лекарств: спрос на антибиотики для детей превышает объемы поставок

В связи с сезонным ростом спроса в аптеках не хватает детских антибиотиков (суспензий), сообщила агентству LETA представитель Государственного агентства лекарств Даце Кеомеге.

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Агентство активно следит за ситуацией с 14 ноября и просит оптовых торговцев каждый день отчитываться о доставленных в аптеки антибиотиках. Объемы поставок периодически оказываются недостаточными, и покупатели жалуются на недоступность антибиотиков.

Проблемы с поставками вызваны разными причинами — нехватка персонала и сырья, повышенный спрос на антибиотики в других странах.

Агентство лекарств обращает внимание, что у лекарств есть аналоги, и стоит еще во время консультации у врача спросить, что делать, если конкретного выбранного препарата в аптеке не будет.

Кроме того, антибиотики для детей можно приготовить на месте в аптеке, и стоит поинтересоваться такой возможностью у фармацевта. Аптеки сотрудничают, и если в одной аптеке лекарства на месте не готовят, эта аптека может заказать изготовление в другой аптеке.

Агентство напоминает, что на его сайте есть удобная карта аптек Латвии с контактами этих аптек, и можно связаться с конкретной аптекой, чтобы узнать, есть ли там нужное лекарство.