Агентство лекарств: только тест на антитела не дает полной информации о защите от Covid-19

Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве лекарств (ГАЛ).

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Кроме того, как отмечает агентство, большая часть коммерчески доступных тестов на антитела не выявляет специфических антител, которые возникают в результате вакцинации. Хотя существуют тесты, выявляющие антитела к спайковому белку, пока недостаточно научных данных, чтобы полностью интерпретировать результаты этих тестов.

Как поясняет ГАЛ, вакцины от Covid-19 стимулируют выработку антител и образование клеточного иммунитета у людей, включая такие клетки, как цитотоксические Т-лимфоциты или Т-киллерные клетки. Оба этих основных механизма иммунитета одинаково важны для общей защиты от Covid-19.

Следовательно, разные уровни антител после вакцинации не означают разную защиту.

ГАЛ также обращает внимание на то, что иммунная система имеет функцию памяти, а именно, способность распознавать и запоминать конкретный патоген (коронавирус) и мобилизовать ресурсы организма для борьбы с ним, стимулируя выработку новых антител и защитных клеток после встречи с вирусом.

Хотя во всем мире доступны различные тесты на антитела, эти тесты используются, чтобы выяснить, был ли человек заражен ранее Covid-19. При помощи тестов оценивают выработку антител против одного или двух вирусных белков, спайкового белка (или S-белка) или нуклеокапсидного белка. Положительный тест на антитела к спайковому белку может указывать как на уже присутствующую в организме инфекцию, так и на факт вакцинации.

Тесты на антитела не прошли валидацию для оценки иммунного ответа после вакцинации или для сравнения эффективности различных вакцин, и клиническая целесообразность применения тестов для этой цели не доказана. Во-первых, тесты не стандартизированы, их чувствительность и специфичность различаются. Во-вторых, пока неизвестно, сколько антител необходимо для защиты человека от нового или рецидивирующего заболевания, поэтому результаты тестов на антитела трудно интерпретировать. В-третьих, тесты на антитела не дают никакой информации о клеточном иммунитете, который также является важной частью общего иммунного ответа.

Результаты теста полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус, который широко используется для тестирования на Covid-19 в Латвии, будут положительными только в том случае, если человек во время тестирования уже заражен коронавирусом. Тест предназначен для определения наличия вирусной РНК в организме человека. Во время вакцинации от Covid-19 вирус в организм человека не вводится, поэтому этот тест не годится для проверки эффективности вакцины.

Все вакцины, которые используются в настоящее время, показывают достаточную эффективность во всех возрастных группах, в которых они используются, подчеркивает ГАЛ.