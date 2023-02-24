Агрессия России сплотила Запад, победа Украины — путь к безопасности. Что сказали в день годовщины войны первые лица Латвии?

В день годовщины полномасштабного военного вторжения России в Украину, в Сейме состоялось заседание, посвященное этой дате. С речами выступили три первых лица государства — спикер Сейма Эдвардс Смилтенс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и президент страны Эгилс Левитс.

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Смилтенс: победа Украины — единственный способ восстановить безопасность в Европе

Победа Украины в девятилетней войне, которую ведет против нее Россия, — единственный способ восстановить безопасность в Европе, заявил спикер Сейма Латвии Эдвард Смилтенс ("Объединенный список").

Смилтенс напомнил миру об уроках истории, когда в первый год Второй мировой войны СССР и нацистская Германия вместе оккупировали или вторглись в большое количество стран. Это показывает, до чего могут дойти никем не сдерживаемые диктаторы, одержимые идеями империализма и превосходства, указал политик.

Спикер Сейма подчеркнул, что мы в Латвии живем на границе геополитических "тектонических плит" и ясно видим, что российский империализм все еще жив.

По словам Смилтенса, Латвия и остальной западный мир должны оказать всю возможную поддержку, чтобы Украина могла остановить российскую агрессию. Политик отметил, что между Россией и свободным миром образовался новый железный занавес, а Украина, защищаясь от вторжения, возводит стальной барьер, защищающий всех нас "от хищного и дикого зверя".

Кариньш: российская агрессия сплотила Запад

В результате российской агрессии произошло то, чего Москва не ожидала — весь западный мир объединился, чтобы помогать Украине, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Кариньш подчеркнул, что Москва своей агрессией и Украина своим героимом объединили западный мир.

Премьер-министр убежден, что Украина должна выиграть войну, а Россия должна ее проиграть.

При этом Россия не собирается менять свою политику, а значит, вкладывать средства в безопасность в ближайшие годы придется. "Нам всем понадобится сила Украины, чтобы удержать Россию от любой империалистической мысли в отношении Европы. Задача непростая. Это будет стоить денег. Но давайте помнить — пока мы деньгами, украинцы платят своими жизнями", — сказал Кариньш.

Левитс: нужно оставить романтические представления о широкой душе России

Роста авторитаризма в России в Европе не замечали, а нравственные ориентиры померкли, заявил президент Эгил Левитс. По его словам президента, еще год назад казалось невозможным, что в Европе в XXI веке может быть война.

Левитс заявил, что в отношениях с Россией западные страны потворствовали экономической целесообразности и выдавали желаемое за действительное. Авторитарный режим России основан на империалистическом, колониальном и расистском мышлении XIX века.

"Пока все российское общество не откажется от этой идеологии, Россия будет угрожать своим соседям и всей Европе", — сказал президент.

Он сослался на то, что было сказано в Европарламенте две недели назад, а именно, что романтические представления об широкой душе России следует оставить группе любителей русской литературы. Такая позиция не может быть ориентиром для политиков, которые должны заботиться о своей стране и безопасности своего народа, потому что Россия показала всему миру свою истинную природу в Буче, Ирпене, Мариуполе.

"Единственная эффективная стратегия сдерживания России — усиление обороноспособности НАТО. Нам, странам восточного фланга НАТО, это особенно необходимо", — сказал президент.