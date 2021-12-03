airBaltic: инцидент в Рижском аэропорту затронул около 700 пассажиров, отменен ряд рейсов
Foto: Andris Jeršovs, aviofoto.lv

Авария в Рижском аэропорту затронула примерно 700 пассажиров и четыре запланированных рейса авиакомпании airBaltic, сообщил журналистам председатель правления предприятия Мартин Гаусс.

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Согласно предоставленной аэропортом информации, по крайней мере девять рейсов были перенаправлены в резервные аэропорты, отменены четыре прилетающих и четыре вылетающих рейса. От расписания отстает 21 регулярный рейс и два нерегулярных.

Как сообщалось ранее, в международном аэропорту "Рига" в пятницу около полудня произошло ЧП: из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма. Из-за происшествия аэропорт закрыли до 18.00 для вылетов и посадок.

Никто не пострадал и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет был успешно доставлен в ангар для дальнейшей проверки.

После того, как самолет отбуксировали с перрона и доставили в ангар, была осмотрена взлетно-посадочная полоса. Расследование инцидента будет проведено в соответствии с установленными процедурами.

"Мы проведем тщательное расследование. От имени airBaltic я хотел бы поблагодарить задействованные службы за профессиональную и оперативную работу", — заявил Гаусс.

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