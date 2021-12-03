airBaltic: инцидент в Рижском аэропорту затронул около 700 пассажиров, отменен ряд рейсов

Авария в Рижском аэропорту затронула примерно 700 пассажиров и четыре запланированных рейса авиакомпании airBaltic, сообщил журналистам председатель правления предприятия Мартин Гаусс.

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Согласно предоставленной аэропортом информации, по крайней мере девять рейсов были перенаправлены в резервные аэропорты, отменены четыре прилетающих и четыре вылетающих рейса. От расписания отстает 21 регулярный рейс и два нерегулярных.

Kamēr lidlauks ir slēgts, ir iespējama lidojumu atcelšana, kavēšanās vai novirzīšana uz citām lidostām. Aicinām pasažierus, kuriem tuvākajās stundās paredzēts lidojums uz vai no lidostas “Rīga”, sazināties ar savām aviokompānijām, lai precizētu informāciju par plānoto lidojumu. — Riga Airport (@riga_airport) December 3, 2021

Как сообщалось ранее, в международном аэропорту "Рига" в пятницу около полудня произошло ЧП: из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма. Из-за происшествия аэропорт закрыли до 18.00 для вылетов и посадок.

Никто не пострадал и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет был успешно доставлен в ангар для дальнейшей проверки.

После того, как самолет отбуксировали с перрона и доставили в ангар, была осмотрена взлетно-посадочная полоса. Расследование инцидента будет проведено в соответствии с установленными процедурами.

"Мы проведем тщательное расследование. От имени airBaltic я хотел бы поблагодарить задействованные службы за профессиональную и оперативную работу", — заявил Гаусс.