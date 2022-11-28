airBaltic извиняется перед журналистом "Новой газеты", которого не пустили на рейс в Латвию

Журналиста "Новой газеты Европа" Илью Азара не пустили с латвийской визой D на рейс авиакомпании airBaltic из Берлина в Ригу, заявив, что россиян пускают в Латвию только при наличии визы А или С, тогда как на самом деле ситуация обстоит ровно наоборот. аirBaltic говорит, что произошло недоразумение.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас гражданам России ограничен въезд в Латвию. Виза D — многократная рабочая шенгенская виза — относится к числу исключений.

По словам Азара, не пустившие его на рейс работники сослались на текст IATA (International Air Transport Association). "Все мои объяснения, что вообще-то все ровно наоборот, и наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке", — написал журналист у себя в социальных сетях, продемонстрировал лист с текстом, где действительно было написано, что исключения — россияне с визой А и С. По его словам, в Swissport, компании, которая обслуживает пассажиров airBaltic в аэропорту Берлина, очень удивились произошедшему и сказали, что это какая-то ошибка — однако они ничего не могут сделать, пока не получена другая официальная информация от Латвии.

"По идее пока что сажать с визами D в Ригу не должны нигде вообще, сказали мне", — пишет Азар.

Портал Delfi попросил авиакомпанию airBaltic прокомментировать ситуацию, и там признали, что произошло недоразумение. "В этом конкретном случае, к сожалению, зафиксирована ошибка наших партнеров в Берлине. аirBaltic проинформировал персонал аэропортов всех шенгенских стран об условиях, на которых могут путешествовать граждане России. Мы регулярно актуализируем эту информацию, в особенности когда получаем вопросы или когда возникает ситуации вроде вчерашней. Нужно отметить, что мы не получали звонков или е-мейлов касательно упомянутого пассажира, поэтому считаем, что это было самостоятельное решение агента в аэропорту. Сейчас мы выясняем обстоятельства. Параллельно мы связались с работниками пассажирского сервиса Берлинского аэропорта, чтобы выяснить, почему у пассажира были запрошены документы на проверку — обычно перед посадкой такая проверка не проводится. Стоит добавить, что на рейсах внутри Шенгена у граждан России не спрашивается информация об обстоятельствах путешествия и их не просят показать вид визы. Такие проверки проводятся только на таких рейсах, когда пересекается внешняя граница Шенгена".

По словам представителей airBaltic, с Азаром связались отдельно. Авиакомпания публично приносит пассажиру извинения за доставленные неудобства и планирует поднять на собрании вопрос о правилах перевозки российских пассажиров.