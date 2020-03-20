airBaltic в пятницу доставит в Ригу латвийцев, литовцев и эстонцев из Лондона и с Мальты

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения авиакомпания airBaltic сегодня выполнит один рейс в Ригу с Мальты и один рейс в Лондон и обратно, чтобы домой могли вернуться граждане и постоянные жители Латвии, Эстонии и Литвы.

Рейс из Риги в лондонской аэропорт Гатвик состоится в 9.00 по местному времени, из Лондона в Ригу — в 11.55 по местному времени. Из Международного аэропорта Мальты рейс запланирован в 14.50 по местному времени. Каждым рейсом в Ригу смогут вернуться до 140 пассажиров.

airBaltic поддерживает связь с Министерством иностранных дел, чтобы координировать спрос и на другие полеты.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" E до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.