airBaltic выполнит специальный рейс по маршруту Рига-Осло

По запросу министерства иностранных дел и с разрешения министерства сообщения латвийская национальная авиакомпания airBaltic 22 апреля выполнит специальный рейс из Риги в Осло и обратно. Каждым из этих рейсов в одном направлении смогут вернуться до 140 пассажиров.

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Рейс BT1159 Рига-Осло вылетит 22 апреля в 11:25 и приземлится в 12:10. Рейс BT1160 Осло-Рига вылетит в 14:10 и приземлится в 16:45.

Забронировать билеты на эти полеты можно, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771. Просим обратить внимание на то, что при бронировании по телефону пассажиры должны предоставить и подтвердить данные своего паспорта. Если вы хотите вылететь из Риги, у вас должно быть разрешение на въезд в соответствующую страну. Перед тем как обращаться в airBaltic, просим проконсультироваться с компетентными органами по вопросу о вашем праве путешествовать.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

7 апреля правительство Латвии приняло решение продлить период мер безопасности, в том числе ограничения на перемещение и приостановку международных пассажирских перевозок, чтобы ограничить распространение коронавируса. Все ранее запланированные airBaltic пассажирские перевозки на период до 12 мая 2020 года приостановлены, включая полеты из Эстонии и Литвы.