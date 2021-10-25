Айнарс Шлесерс заболел коронавирусом
Foto: LETA

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс заболел Covid-19. Об этом политик сообщил в Facebook.

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Сейчас Шлесерес находится Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где ему необходимо соблюдать десядневный карантин.

Политик сообщил, что утром в пятницу, 22 октября, у него началась легкая головная боль, поднялась температура. Анализ на коронавирус показал позитивный результат.

В течение следующих двух дней у Шлесерса была повышенная температура - 37,5-38 градусов. Сейчас температура нормализовалась, а самочувствие у политика хорошее. Он написал, что ощущает небольшую усталость, но, по всей видимости, состояние здоровья улучшается.

Айнарс Шлесерс подчеркнул, что не вакцинировался от Covid-19, и у него не было ковид-сертификата.

Напомним, что "Латвия на первом месте" выступает против обязательной вакцинации, партия провела несколько акций протеста на эту тему.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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"Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс
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