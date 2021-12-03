Айвар Лембергс в тюрьме заразился Covid-19

Депутат Вентспилсской думы, в прошлом мэр города и один из самых влиятельных людей в Латвии Айвар Лемебргс заразился Covid-19. Эту информацию порталу Delfi подтвердил адвокат Лембергса Марис Грудулис.

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"Господин Лембергс чувствовал себя больным уже несколько дней. Вчера он получил позитивный результат теста на Covid-19", — заявил Грундулис. По его словам, в мае 2021 года Лембергс сделал прививку Janssen.

Лембергс, а также его адвокат несколько раз направляли руководству Рижской центральной тюрьмы заявления с просьбой провести ревакцинацию. Ответ получен не был. Грундулис отметил, что у Лембергса есть другие тяжелые заболевания, кроме того, он уже в возрасте (Лембергсу 68 лет — Ред).

Пресс-секретарь Управления мест заключения Ксения Витола пообещала предоставить Delfi комментарий в ближайшее время.

22 февраля 2021 года Рижский окружной суд признал Лембергса виновным во взяточничестве, легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях. Политик был приговорен к пяти годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в размере 40 минимальных зарплат (20 000 евро).

Лембергс не признал себя виновным и обжаловал приговор.