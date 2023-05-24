Айзсилниеце: введение обязательного медстрахования не разрешит кризиса в здравоохранении

Введение обязательного медицинского страхования не разрешит существующего кризиса в здравоохранении, заявила президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее сказал, что в ближайшие два года Латвия может начать переход к модели всеобщего медицинского страхования. Однако, по словам Айзсилниеце, это еще больше ограничит и без того недостаточный уровень доступности медицинского обслуживания.

"Министерство финансов говорит, что 117 тысяч человек в возрасте от 15 до 64 лет не платят социальный налог. Существующие расчеты совершенно неверны, потому что не платят люди в возрасте от 15 до 29 лет. У нас и так низкая доступность медицинского обслуживания, а если ввести медицинскую страховку, станет еще хуже", - сказала Айзсилниеце.

Она подчеркнула, что в день умирает 13 человек, смерть которых можно было предотвратить, если бы в Латвии было такое финансирование здравоохранения, как в Литве и Эстонии.

Айзсилниеце считает, что правительству необходимо пересмотреть бюджет. По сравнению с другими странами Европейского союза и мира, которые имеют такой же размер валового внутреннего продукта на душу населения и аналогичный бюджет, Латвия в течение многих лет направляла наименьшее количество средств на здравоохранение. "Это означает, что бюджет необходимо пересмотреть, чтобы понять, куда уходят деньги", - сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Кариньш ранее заявил, что его цель - "перераспределить бюджетный пирог в пользу сферы здравоохранения". По сравнению с другими странами Евросоюза в здравоохранение в Латвии инвестируется в общей сложности 8% ВВП, но лишь 4% составляет государственное финансирование, а остальное идет "из карманов населения". Он признал, что те, у кого есть хорошая работа и страховка, имеют доступ к более широкому спектру услуг, а остальные вынуждены ждать в длинных очередях.

На данный момент перед министерствами поставлена задача до 26 мая пересмотреть свои бюджетные средства в пользу здравоохранения. Кариньш отметил, что ежегодно на запланированные программы не используется не менее 100 млн. евро, но это обнаруживается только в конце года.