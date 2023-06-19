Академия культуры: подготовка актеров "под театр" — устарела и не отвечает рынку

Исторически сложившаяся практика подготовки актерских курсов для конкретного театра — изжила себя и больше не соответствует современному рынку труда и динамичной среде исполнительского искусства. Такую позицию Латвийской академии культуры (ЛАК) высказала руководитель отдела коммуникаций ЛАК Айя Лусе.

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По ее словам, сегодня договор между студентом-актером и его будущим театром — уже скорее исключение, нежели правило.

"Начинающие актеры знают, что ни один театр не гарантирует им работу "на всю жизнь", и они свободны в своем профессиональном выборе после окончания ЛАК. Академия целенаправленно объясняет, формирует и укрепляет понимание студентами современной ситуации на рынке труда и форм занятости во время учебы", — пояснила Лусе.

ЛАК больше не будет поддерживать трехсторонний договор между актером, академией и театром.

"Трудно предсказать концепции художественного творчества театров, а также направления деятельности и интересы художественных руководителей. Также не существует нормативно-правовой базы, которая позволила бы ЛАК, как государственному университету, заключать контракты такого типа, ограничивая актеру выбор своего следующего места работы", — пояснила пресс-представитель академии.

Она добавила, что выпускники нового курса актерского мастерства драматического театра, которых примут в Академию этим летом, также больше не будут связаны с конкретным театром.