Акция протеста продолжается. У LIZDA и правительства — разные мнения о выполнении забастовочных требований

Руководство Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и представители правительства по-прежнему придерживаются разных позиций о выполнении забастовочных требований, поэтому дискуссии по вызывающим разногласия вопросам продолжатся, сообщает агентство LETA.

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В чем разногласия LIZDA и правительства?

В понедельник после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром образования Андой Чакшей (оба — "Новое Единство) и руководство Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) и представители правительства по-прежнему придерживаются разных позиций о выполнении забастовочных требований, поэтому дискуссии по вызывающим разногласия вопросам продолжатся.

Глава профсоюза Инга Ванага сообщила, что разногласия касаются, например, повышения зарплат более высокооплачиваемых учителей.

Как заявил журналистам премьер-министр, в понимании Министерства образования и науки соглашение предусматривало повышение самых низких зарплат учителей, но профсоюзы настаивают на том, чтобы были повышены и зарплаты повыше. По словам Кариньша, основной целью министерства было повышение самых низких зарплат и их выравнивание, но профсоюз считает, что это не единственная цель.

Кариньш признал, что расчеты повышения зарплат были основаны на минимальной почасовой ставке, поэтому теперь министерство проведет новые расчеты, а правительство будет думать, где найти дополнительные средства — либо перераспределит бюджетные деньги, либо увеличит дефицит бюджета.

Еще одна встреча представителей Министерства образования и науки и LIZD Aзапланирована во вторник в 10:00, и министерство представит на ней новые расчеты.

Ванага подчеркнула, что забастовка не будет прекращена, потому что забастовочные требования не выполнены. Дальнейшее зависит от завтрашних переговоров, уточненных расчетов и от того, найдет ли правительство дополнительное финансирование для выполнения забастовочного соглашения.

Во второй половине дня запланирована встреча представителей LIZDA, Министерства образования и науки и премьер-министра. Если соглашение будет достигнуто, Кариньш созовет внеочередное заседание правительства в среду для его утверждения.

"Объединенный список" требование об отставке Кариньша не поддержит

В целом представители трех коалиционных партий — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения — позитивно оценивают решения о повышении заработной платы учителям.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") признал, что первый день акции протеста педагогов был "очень эмоционально насыщенным". Глава парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс и вице-спикер Сейма Янис Грасбергс (Нацобъединение) заявили, что и политикам, и обществу "больно и грустно", что учителям пришлось бастовать.

Однако между коалиционными партиями есть разногласия. "Новое Единство", отвечающее за Министерство образования и науки, неоднократно заявляло, что вопрос повышения зарплат учителям увязан на оптимизацию сети школ — то есть, на укрупнение и объединение учебных заведений. В то же время "Объединенный список", традиционно опирающийся на регионы, фактически блокировал реформы.

Ашераденс, отвечая на вопрос, когда "Новое Единство" и "Объединенный список" смогут договориться о региональной сети школ, заявил, что оптимальное решение — если в начале 2023/2024 учебного года будет "более или менее" ясно, как сеть школ должна выглядеть в дальнейшем.

Министр финансов отметил, что решения о дальнейшем функционировании школ должны будут принимать самоуправления, а не правительство. Политик также пояснил, что решение должно заключаться в переходе на другую модель финансирования.

Говоря о реорганизации сети школ, Ашераденс отметил, что "политикам нужно как можно меньше вмешиваться в этот вопрос". Качество образования обеспечивают не политики, а самоуправления, слаженно работающие со школами.

В свою очередь, Эдгар Таварс заявил, что изменения сети школ представители "Объединенного списка" обсуждают в рабочей группе под руководством министра образования и науки Анды Чакша ("Новое Единство"). Главное для "Объединенного списка" — доступность образования в регионах и обеспечение качества. По словам Таварса, совмещенные классы с детьми разного возраста не позволяют обеспечить одинаково высокое качество образования. Также Таварс отметил, что политическая сила не может поддержать, что все латвийские школы будут оцениваться по одной мерке.

Невзирая на наличие некоторых разногласий, представители всех трех коалиционных партий считают, что в целом Кабинет министров удовлетворил большинство требований педагогов.

Эдгар Таварс подчеркнул, что "Объединенный список" не поддержит возможное требование LIZDA об отставке премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), пишет агентство LETA.