Активисты: на улице Бривибас тоже нужна велополоса

Общественная организация Pilsēta cilvēkiem повторно передало в Рижскую думу инициативу по устройству велосипедных дорожек и полос общественного транспорта на улице Бривибас.

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Инициативу "За велополосы и полосы общественного транспорта на улице Бривибас" создали в 2014 году и с тех пор ее подписали более 3300 человек. В августе 2021 года активисты призвали жителей продолжать подписываться: "В отличие от улицы Чака, на улице Бривибас хватает места как полосе для личных автомобилей, так и полосам для общественного транспорта и велосипедистов", — заявили представители Pilsēta cilvēkiem агентству LETA.

Как сообщается в тексте инициативы, примерно 80% жителей передвигаются по улице Бривибас на общественном транспорте, пешком или на велосипедах, однако уличное пространство спроектировано "заботясь об удобстве тех, кто едет на личном автотранспорте".

На участке улицы Бривибас от центра до Воздушного моста действительно нет велосипедных дорожек, но инфраструктура для велосипедистов доступна на параллельных улицах, а за Воздушным мостом велосипедные дорожки идут вплоть до границы Риги. Полосы общественного транспорта на улице Бривибас на коротких и более длинных участках доступны в обоих направлениях, начиная от Видземского рынка и до Юглы, сообщает агентство LETA.

Рижская дума обещала велополосу



Участники Pilsētas cilvēkiem напоминают, что еще в 2014 году Рижская дума обещала создать велополосу на улице Бривибас. "Чтобы доказать, что всем хватит места на проезжей части, в 2017 году активисты нарисовали велополосу возле улицы Палидзибас", — рассказал представитель организации Карлис Крекис. Тогда эти действия посчитали хулиганством и полосы на асфальте закрасили.

"В 2018 году, когда на улице Бривибас восстановили покрытие, вместо двух полос общественного транспорта появилась одна полоса в направлении от центра, а вместо обещанной велосипедной полосы велосипедисты не получили ничего", — рассказывает Крекис.

Тогда же, в 2018 году, инициативу с собранными 2,5 тысячами передали в Рижскую думу, но ее не рассмотрели по существу. Сейчас активисты призывают думу оборудовать велосипедные дорожки и полосу для общественного транспорта в направлении центра.

По мнению активистов, с 2014 года увеличилось количество велосипедистов. Также в городе появились электросамокаты, которые создают опасность для пешеходов, передвигаясь по тротуару.

Руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш сообщает, что, по данным опроса среди жителей, количество велосипедистов в городе с 2013 года не увеличилось.

"Возможно, те жители, которые уже использовали велосипеды, стали делать это чаще, например, несколько раз в неделю, — предположил социолог.