Активисты опасаются, что в Биерини вместо зоны отдыха появится парковка

Городские активисты недовольны планами Рижской думы по реконструкции Сада камней Марупите в районе Биерини. По их словам, скоро на месте, где раньше играли дети, будет стоянка для автомобилей, сообщает Rus.LSM.

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В Рижской думе обещают, что в ближайшем будущем район преобразится, сообщает корреспондент Rus.LSM.lv Виктория Пушкеле-Отто.

В Риге регулярно проходят конкурсы, в рамках которых жители могут проголосовать — какую территорию облагородить. Проекты предлагают жители и голосуют за них сами жители. Идеи, набравшие больше всего голосов, получают муниципальное финансирование.

Так было и на этот раз. Общество развития района Биерини написало проект, его цель — реконструкция Сада камней у речки Марупите. Среди необходимых работ — восстановление группы скульптур художника Индулиса Ранка, освещение и создание приятной для рижан среды. За проект стоимостью почти 50 тысяч евро проголосовало более тысячи человек - и его начали реализовывать.

Но у общества Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей") появились вопросы. "Если мы смотрим отдельно на идею, там очень много позитивных изменений, которые мы поддерживаем. Но важный аспект — это отличие идеи от проекта. В проекте планируется сделать здесь автомобильную парковку. На наш взгляд, проблема в том, что в идее ничего не было сказано об этой парковке", — заявил представитель общества Мартиньш Козловскис.

В общественной организации говорят: летом здесь на велосипедах катаются дети, рисуют мелом на асфальте. Но скоро, по замыслу Рижской думы, здесь появится парковка.

"Как мы поняли, идея такова, что с этой стороны будет создана зеленая зона, и примерно две трети от нынешней асфальтированной зоны на этой площадке займет автостоянка. Есть другие хорошие примеры, как развивать центры районов. Например, в Агенскалнсе. Там некоторое время назад восстановили центр района, где раньше была автостоянка. Сейчас там сделана зеленая зона со скамейками, где люди могут отдохнуть. Возможно, люди, читая про эту идею, представили, что здесь будет что-то подобное", — отметил Козловскис.

В Центре жителей микрорайонов при Рижской думе говорят, что идея проекта заключалась в другом. И, возможно, активисты не до конца ее поняли.

По словам главы проектов районного развития Центра жителей микрорайонов РД Лиене Масленикова, "проект был подан о конкретном месте. Люди хотели привести в порядок место вокруг этих скульптур. Сделать скульптуры более эстетичными и более приятным место вокруг них. Сейчас скульптуры установлены на островке, вокруг него — заасфальтированная площадь. У нас есть информация, что часто там дрифтуют машины. Целью было уменьшение этого асфальтного покрытия, посеять больше травы. Чтобы вокруг скульптур были невозможны автоманевры и прочее".

В Центре жителей микрорайонов объяснили, что в сентябре 2021 года в силу вступили обязательные нормы о развитии лесного парка у реки Марупитес — это территория площадью 13 гектаров сразу за площадью со скульптурами. Фактически скульптуры находятся на территории лесного парка. И согласно этим нормам, у парка должна быть парковка с ограничением времени для его посетителей. Этот проект выносился на публичное обсуждение.

"Там запланирована как отдельная зона для скейтов, площадка для выгула собак, так и велотрасса тоже. Много разных функций, сейчас самоуправление занимается проектированием", - добавила Масленикова.

По ее словам, со временем на площади обещают установить кольца для игры в баскетбол и место для проведения мероприятий.