Активисты подали заявки на 16 пикетов против строительства здания СГБ на месте велотрека "Марс"

28 мая активисты выстроятся вдоль улицы Бривибас от Памятника свободы до велотрека "Марс" на Бривибас гатве 207, протестуя против решения комиссии Сейма разрешить строительство здания Службы государственной безопасности (СГБ).

Чтобы соблюсти ограничения чрезвычайной ситуации, не позволяющие собираться более чем 25 людям одновременно, активисты подали заявку на 16 пикетов. Всего вдоль улицы Бривибас смогут выстроиться до 400 человек на расстоянии десяти метров друг от друга, рассказала один из организаторов акции протеста Гунита Питеране.

"Цель пикета — обратить внимание на гражданскую активность вокруг парка Марс. Мы выскажем мнение о циничном решении комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности и потребуем спасти деревья, сохранив важную для культуры и истории территорию", — заявила Питеране.

Начало пикетов назначено на 9 утра и они продлятся час.