Активисты проведут шествие, требуя немедленного сноса памятника в парке Победы

На следующей неделе, 20 мая, активисты проведут мирное шествие в Риге, требуя немедленного сноса памятника советским воинам в парке Победы, сообщил в Twitter инициатор шествия, музыкант Ральф Эйландс.

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Шествие начнется в 18:00 и пройдет от памятника Свободы до памятника в Пардаугаве.

Как сообщалось, после событий 9 и 10 мая в парке Победы и сторонники празднования 9 мая, и люди, осуждающие российскую агрессию и прославление советской армии, призывают к протестам.

Русский союз Латвии (РСЛ) на своей странице в Facebook выразил осуждение в связи с тем, что в парке Победы трактором были убраны возложенные к памятнику цветы. В знак протеста "против произвола, который 9 и 10 мая произошел в Риге", партия призывает 13 мая в 15:00 собраться на митинг на Ратушной площади.

Тем временем те, кто осуждает российскую агрессию, пишут в Twitter, что прославление России и СССР в Латвии является неуважением к государству и его истории.

Предприниматель Гиртс Калниньш пишет, что после того, что в понедельник и вторник произошло в парке Победы, нужно организовать "народную акцию вблизи объекта в Пардаугаве в ближайшие дни", чтобы дать отпор "моральным дегенератам". Музыкант и организатор мероприятий Ральф Эйландс в социальных сетях призвал провести протест у памятника.

9 мая у памятника советским воинам в парке победы традиционно собралось много людей, которые возлагали цветы. Это, как обычно, вызвало недоумение патриотически настроенных жителей, которые считают, что празднуемый 9 мая в России День Победы означал оккупацию Латвии.

На следующее утро в интернете появилось видео, как трактор сгребает цветы, возложенные к памятнику накануне. Люди восприняли это как оскорбление и во вторник вновь отправились к памятнику с цветами.

Во вторник вечером в парке собралось около 500 человек. Хотя большинство из них соблюдали порядок, некоторые вели себя громко, пели и выкрикивали лозунги, прославляющие Россию и советскую армию.