Активных случаев Covid-19 больше нет в Даугавпилсе и в четырех краях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В настоящий момент активных случаев Covid-19 больше нет в Даугавпилсе, в Алуксненском, Кулдигском, Лигатненском и Смилтенском краях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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После 18 июня выздоровели еще 29 человек, в том числе 16 в Риге, где количество активных случаев заболевания уменьшилось до 44.

Активные случаи Covid-19 имеются в данный момент в 34 самоуправлениях Латвии, в том числе в Валмиере, Резекне, Юрмале, Елгаве, Лиепае и Риге.

Единственный за минувшие сутки случай заражения выявлен в Риге, заболевший входит в возрастную группу от 50 до 59 лет.

Больше всего активных случаев Covid-19 в Риге, а второе место занимает Приекульский край, где известно о 39 случаях заболевания.


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LETA

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