Алкоголь на стенах и повреждения от беготни на каблуках. Стадион Daugava подсчитывает ущерб, нанесенный танцорами
Foto: Jānis Pipars, LNKC

То, что Праздник песни и танца прошел на удивление мирно, как утверждали его организаторы, на самом деле не совсем соответствует действительности, потому что стадиону Daugava нанесен материальный ущерб, который сейчас подсчитывается. Сумма может достичь нескольких тысяч евро, пишет издание Latvijas Avīze.

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В заключительном концерте Mūžīgais dzinējs ("Вечный двигатель"), который состоялся на стадионе Daugava 7 июля, приняли участие примерно 15 000 танцоров. Проводились и иные мероприятия, репетиции. И, наверное, было бы странно, если бы настолько масштабное мероприятие, не нанесло бытовой урон стадиону.

Latvijas Avīze перечисляет последствия: поврежден пол, просто не предназначенный для беготни на высоких каблуках, залиты алкоголем стены, сломан спортивный инвентарь, сорваны держатели рулонов для туалетной бумаги в женском туалете.

"К сожалению, так получилось. Мы договорились с руководством Латвийского национального спортивного центра, который управляет стадионом Daugava, что в конце недели мы получим список повреждений. В настоящее время обследуется вся территория стадиона, а затем мы договоримся, как со всем этим быть", — заявила изданию исполнительный директор Праздника песни и танца Дайна Маркова.

Она сообщила, что Латвийский национальный культурный центр заключил договор с Латвийским национальным спортивным центром, который включает в себя и возмещение причиненного ущерба, так как он часто возникает там, где находились большие массы людей. Исполнительный директор сказала, что договора с танцевальными коллективами не было, потому что никто не мог предположить, что кто-то может так себя вести.

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