Американский посол: нужно пытаться донести правду до жителей России

С момента вторжения России в Украину президент США подчеркивал, что мы не воюем с российским народом, который живет в тоталитарном и все более авторитарном режиме, поэтому нам нужно находить возможности коммуникации с этими людьми, чтобы рассказать им правду, заявил в интервью агентству LETA посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Их собственное правительство им лжет. Им нужно знать правду о том, что происходит в Украине, о том, как действия президента Владимира Путина стали причиной стратегической катастрофы и отбросили назад развитие страны, предположительно, как минимум на целое поколение. Как нам донести эту правду до российского народа?", — риторически спросил посол.

В 2018 году его выслали из России как дипломата. "В значительной степени потому, что мы критиковали Россию за то, что она делала и делает сама со своим народом, включая использование запрещенного химического оружия", — пояснил Робинсон.

Он подчеркнул, что именно поэтому хвалил Латвию за прием российских журналистов. "По-моему, это подтверждает решимость Латвии защищать фундаментальные свободы и права человека. Наша безопасность — это не только военная безопасность, это ценности, архитектура, которую мы создали для защиты этих ценностей", — заявил Робинсон.

"Латвия понимает, что происходит тогда, когда мы отказываемся от этих ценностей или когда им угрожают внешние силы. Понимает необходимость их защиты. Поэтому я рад, что Латвия создала безопасную среду для российских журналистов, и, на мой взгляд, это подтверждает понимание Латвией того, что именно означает война в Украине и путинские репрессии против собственного народа", — добавил посол.

Американский посол категорически осудил часто высказываемые Россией угрозы ядерной атаки и отметил, что США не изменили своей позиции по ядерным вопросам. "Мы по-прежнему поддерживаем международный, многосторонний контроль вооружения. Как ответственная ядерная держава, мы готовы действовать ответственно. Эту позицию мы не изменили. Если Россия захочет вернуться к серьезному диалогу, эти двери мы держим открытыми. Но мы не наблюдаем к этому никакого интереса, так же, как и не видим изменения в отношении России. Мы отвергли и осудили их безответственную риторику, параллельно продолжаем дискуссии в НАТО, чтобы убедиться, что мы готовы к сдерживанию и обороне", — заявил Робинсон.

Посол понимает усилия Латвии по укреплению латышского языка и культуры в стране за счет сокращения коммуникации на русском языке. Однако он отметил, что американское посольство в некоторых случаях продолжает общаться на русском языке, поскольку стремится достучаться до всех аудиторий, всех латвийцев.

"Мы не хотим создавать поле для дезинформации. Мы стараемся противостоять ей. Это вызов для меня как для дипломата — найти способ достучаться до всех частей латвийского общества и убедиться, что наше послание услышано, что мы донесли нашу политику. СМИ тоже нужно адаптироваться, убедиться, что достигнуты новые аудитории", — подчеркнул Робинсон.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На вопрос о поддержке США ударов ВСУ по территории России, дипломат заявил, что ничего не изменилось — Вашингтон не поддерживает такие атаки.

"Но в то же время следует помнить о том, кто начал эту войну — это Москва, которая совершает эти зверства, поэтому только Москва несет ответственность за эту ситуацию, которая сложилась сейчас. И именно Москва может закончить эту войну даже сегодня. Для этого даже не нужны такие сложные процессы как переговоры, Москва может просто прекратить эту агрессивную и преступную войну, и мы призываем Москву к этом. Как сказал Байден, победа в войне — это способ вывести Россию из Украины", — подчеркнул Робинсон.

Посол также отметил, что США будет поддерживать Украину так долго, пока это будет необходимо.

"Поэтому Москва должна понять, что она не может добиться успеха, она не может победить. Совсем недавно мы объявили о новой программе помощи, в которую входят дополнительное вооружение и боеприпасы, чтобы Украина могла защитить себя", — добавил он.