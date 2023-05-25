Америксу, Ушакову и чиновникам RS предъявлены обвинения из-за скидок в маршрутках

Генеральная прокуратура приняла решение о привлечении к ответственности нескольких лиц за взяточничество и злоупотребление служебным положением в связи с введенными Рижской думой в 2018 году льготами по оплате проезда на маршрутах компании Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS).

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По делу проходят бывший мэр Риги Нил Ушаков и его тогдашний заместитель Андрис Америкс, которые в настоящее время являются депутатами Европарламента. В деле также фигурируют бывший руководитель департамента сообщения Рижской думы, бывший член правления муниципального предприятия Rīgas satiksme Эмил Якрин и бывший руководитель Rīgas satiksme Леон Бемхенс, а также бывший однопартиец Америкса Александр Брандавс, который в 2018 году был реальным бенефициаром RMS.

Прокуратура сообщила, что бывший опосредованный владелец RMS привлекается к уголовной ответственности за предложение в крупном размере материальных ценностей – взятки – двум бывшим высокопоставленным должностным лицам Рижской думы за разработку и принятие соответствующих нормативных актов и решений для введения скидок на проезд.

С другой стороны, двое бывших должностных лиц Rīgas satiksme привлечены к уголовной ответственности за получение чужого имущества путем злоупотребления доверием и мошенничества в крупном размере и в организованной группе, а также за умышленные действия со злоупотреблением служебным положением в корыстных целях, что повлекло за собой тяжелые последствия.

Эти лица обвиняются в совершении целенаправленных и согласованных действий с целью, вопреки интересам Рижской думы и Rīgas satiksme, обеспечить введение указанных льгот на проезд на маршрутах RMS, в результате чего причинен крупный материальный ущерб - не менее 10 176 756 евро.

В связи с указанными правонарушениями Генеральная прокуратура направила в Европарламент запрос о согласии на уголовное преследование двух действующих депутатов, чтобы иметь возможность обвинить их во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Дело было передано для судебного преследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB), которое ранее сообщало, что бывший председатель Рижской думы, его заместитель и опосредованный владелец компании договорились о необходимых действиях для осуществления взяточничества.

Соглашение предусматривало внесение изменений в нормативные акты, чтобы компания могла получать платежи от Рижской думы через предприятие с муниципальным капиталом за перевозку пассажиров по сниженным тарифам, причем 30% этих доходов ежемесячно выплачивались наличными как взятка председателю Рижской думы и его заместителю. Такая ситуация существовала с мая 2018 по апрель 2020 года.

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Чтобы добиться внесения изменений в нормативные акты, двое других должностных лиц предприятия с муниципальным капиталом подготовили и предоставили лицам, принимающим решения, ложную информацию о правомерности предоставления льгот и их влиянии на экономические интересы самоуправления и муниципального предприятия.

9 сентября 2022 года Рижский городской суд признал RMS неплатежеспособной, в связи с чем пассажироперевозки на маршрутах, обслуживаемых компанией, больше не осуществляются.

С 2019 года по осень прошлого года Rīgas satiksme заплатила RMS 25 млн евро за услугу по перевозке пассажиров.

RMS принадлежит B-Bus, реальным бенефициаром которого является Виталий Комар.