Амнистия на Лиго. Какие "ковидные" ограничения ослабил Кабинет министров?

22 июня правительство утвердило новый порядок применения ограничений, призванных ограничивать распространения инфекции Covid-19. Все эти ослабленные ограничения действуют с момента, когда в течение 14 дней кумулятивный показатель не превышает 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей и до того, как он не поднимется до 120 случаев на 100 тысяч жителей. Новый режим вступил в силу в среду, 23 июня, строго на Лиго.

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Бани, бассейны, косметология, массаж и фотосессии



Кабинет министров исключил все косметические услуги из списка запрещенных. А также разрешил предоставление услуг в общественных банях и саунах, в бассейнах с зоной отдыха. Предоставление услуг фотосъемки внутри помещения тоже более не запрещено, но нужно соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Правительство разрешило не носить одноразовые перчатки тем специалистам, которые в силу специфики работы не могут ими пользоваться (бани, сауна, массаж лица, укладка волос и т.д.). Вакцинированные и переболевшие Covid-19 (что подтверждает "ковидный" сертификат) клиенты салонов красоты могут не надевать маску внутри помещения.

Частные и публичные мероприятия



Министерство здравоохранения напоминает, что у вакцинированных или переболевших Covid-19 жителей, которые могут предъявить "ковидные" сертификаты, есть преимущества. Эти люди относятся к так называемому "зеленому" уровню эпидемиологической безопасности.

Например, "зеленые" люди могут собираться на частных или публичных мероприятиях вообще без ограничения численности участников. Однако Министерство здравоохранения предупреждает: в коллективе должен быть кто-то, кто несет ответственность за то, что у всех участников мероприятия есть при себе "ковидные" сертификаты. В организованном коллективе — это его официальный руководитель, на частном мероприятии — хозяин места встречи или организатор. В этом случае Государственная полиция сможет производить проверки наличия "ковидных" сертификатов.

К "желтому" уровню безопасности относится мероприятие, на которое собрались вместе вакцинированные и переболевшие (все — с "ковидными" сертификатами), а также те, кто за 96 часов до мероприятия получил негативный результат теста полимеразной цепной реакции на Covid-19. "Желтое" мероприятие может собрать в помещении 300 участников, на воздухе — 500. Эти лимиты связаны с тем, что человек с негативным тестом мог заразиться после тестирования и понести вирус в люди. На "желтых" мероприятиях, как и на "зеленых", тоже должны быть ответственные за то, что все участники проверены на Covid-19.

На "красном" уровне эпидемилогической безопасности находятся люди, которые не привились, не переболели и не имеют при себе негативные результаты теста. Наличие в компании хотя бы одного "красного" человека немедленно включает действия ограничений.

Внутри помещения в этом случае одновременно смогут находиться только 20 человек, на воздухе — только 50. Превышение этих лимитов считается нарушением. В "красной" компании все соблюдают дистанцию, внутри помещения носят маски.

Все эти правила на собрание относятся уже и к частным мероприятиям празднования Лиго. Эти же правила действуют на похоронах, крестинах, в группах оказания психологической помощи, на пикетах, шествиях, а также на кладбищах.

Оказание услуг: какую дистанцию соблюдаем?



Поправки к Правилам Кабинета министров предусматривают, что в зависимости от степени риска меняются и эпидемиологические требования к местам оказания услуг.

Так в местах оказания спортивных услуг — в спортзалах, а также бассейнах — риск распространения Covid-19 считается высоким, и там на одного посетителя должны приходиться 15 кв. метров. При этом в одной группе не могут заниматься более 20 человек.

В местах, где средний риск распространения инфекции — библиотеках, читальных залах, архивах — на одного человека необходимо выделить по 10 кв. м. При этом в одном помещении не должны находиться более 30 человек.

В лагере в одной группе смогут находиться не более 30 человек при условии, что обеспечено тестирование работников и участников. Группы не должны пересекаться.

Кружки по интересам, студии, любительские коллективы и иные формы услуг образования смогут собирать внутри помещения не более 30 человек при условии, что на каждого участника будет приходиться 3 кв. метра.

В теле и радиопрограммах одновременно (и в этом случае — без масок!) смогут участвовать 30 человек или даже больше, если на каждого приходится 10 кв.метров.

В сфере общественного питания в помещении за одним столиком смогут находиться не более 10 человек, не считая несовершеннолетних (но не более 20 человек). На свежем воздухе — на террасах — за одним столиком могут сесть 20 взрослых людей, не считая несовершеннолетних (но не более 30 человек).

В местах оказаниях хозяйственных услуг, местах проведения мероприятий, а также в местах религиозной деятельности (церкви, молельные дома) должны соблюдаться такие правила: