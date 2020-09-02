Анализы выявили два новых случая Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки были проведены 2532 теста на ковид и два результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным эпидемиологов, один человек вернулся из-за границы, а путь заражения другого больного устанавливается.

В больницы не поступали новые больные ковидом. Всего там лечатся пять человек, один в тяжелом состоянии. Выписаны 205 пациентов.

С начала эпидемии в Латвии проведены 256 350 тестов на коронавирус. Заболели 1406 человек, выздоровели 1173, 34 человека умерли.

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