Анализы выявили два новых случая Covid-19

За прошедшие сутки были проведены 2532 теста на ковид и два результата оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).
По данным эпидемиологов, один человек вернулся из-за границы, а путь заражения другого больного устанавливается.
В больницы не поступали новые больные ковидом. Всего там лечатся пять человек, один в тяжелом состоянии. Выписаны 205 пациентов.
С начала эпидемии в Латвии проведены 256 350 тестов на коронавирус. Заболели 1406 человек, выздоровели 1173, 34 человека умерли.