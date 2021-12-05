Анкета: Рижская дума приглашает рижан расставить велодорожки и сделать все удобнее
Foto: Māris Morkāns

Жителей Риги приглашают принять участие в разработке актуализации Концепции велосипедного движения столицы на 2015-2030-е годы. Чтобы высказать свое мнение, заполните анкету. К сотрудничеству приглашаются не только велосипедисты, но и остальные участники движения, которое должно стать удобным для всех.

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Цель опроса — выяснить мнение велосипедистов и невелосипедистов Риги о нынешних привычках передвижений, узнать причины, по которым велосипед используется или нет, а также получить как можно больше мнений об удобстве существующей и планируемой велосипедной инфраструктуры Риги.

Использованные результаты будут обобщены при актуализации концепции велосипедного движения в Риге, а также помогут поставить дальнейшие задачи столицы в этой сфере.

Рижское самоуправление продолжает обновлять Концепцию развития велосипедного движения Риги на 2015-2030 годы. Процесс осуществляется в рамках договора SIA "Civitta Latvija" с Управлением дорожного движения Рижской думы.

Анкета доступна ЗДЕСЬ.

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