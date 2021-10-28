Антиген-тесты пока что не будут обязательными во всех медучереждениях
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ранее сообщалось, что с 1 ноября на входе в любое медучреждение все посетители должны будут сделать экспресс-тест на антиген. Однако это требование еще не вступит в силу во всех больницах с понедельника, сообщил представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнайдерс.

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Шнайдерс объяснил, что 1 ноября начнется пилотный проект экспресс-тестирования. Оно будет проходить в медучреждениях, которые могут организовать такую проверку, однако требование пока что не будет обязательным во всех больницах.

Представитель министерства объяснил, что при получении оплаченных государством услуг, например, посещая семейного врача, за экспресс-тест также платит государство. А если, например, взрослый пойдет к частному стоматологу, платить за тест должен сам пациент.

Уже сообщалось, что на тестирование посетителей амбулаторных медучреждений с ноября необходимо выделить 5 264 338 евро, а с 1 по 11 января — 1 867 998 евро. С 26 октября по 19 ноября NMPD будет проводить тестирование антиген-тестами, которые пожертвовала Рижская Восточная больница — их 10 тысяч. Однако с 20 ноября медикам потребуется еще 21 600 тестов, которые выдаст Государственный центр оборонной логистики и закупок.

Чтобы проверка перед визитом к врачу стала обязательной во всех латвийских медучреждениях, необходимо, чтобы правительство приняло соответствующее решение, добавил Шнайдерс.

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