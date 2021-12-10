Антигенные тесты на Covid-19 доставят в школы, социальные центры и иные госучреждения к 17 декабря

17 декабря планируется доставить первую партию комплектов для самотестирования на антиген в латвийские школы, центры социального ухода и другие государственные учреждения.

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Министерство обороны и Национальные вооруженные силы вместе с Министерством образования и науки и Государственной пожарно-спасательной службой разработали план, который обеспечит доставку тестов на антиген в образовательные учреждения по всей Латвии до 17 декабря, сообщили в Минобороны.

Тесты будут доставлены в школы в соответствии с числом учащихся в таком количестве, чтобы их хватило на последующие четыре недели. Параллельно тесты будут распределены среди центров социального ухода и других госучреждений, но приоритет при доставке имеют учебные заведения.

В общеобразовательные школы Риги тесты доставят Национальные вооруженные силы (НВС). Раздачу тестов работникам детских садов Риги будет координировать Рижская комиссия гражданской обороны, а столичным школам профессионального образования — Минообороны или Министерство культуры, в зависимости от направления школы.

Также НВС доставят тесты ответственным региональным координаторам в соответствующих муниципальных комиссиях гражданской обороны, которые в дальнейшем будут обеспечивать доставку тестов в образовательные учреждения на своей территории.

Школы в регионах получат тесты от ответственных координаторов комиссий гражданской обороны местных самоуправлений, которым их доставит НВС.

Минобороны призывает все образовательные учреждения заблаговременно связаться со своими ответственными региональными координаторами по снабжению, чтобы договориться о получении тестов на антигены. В случае недоразумений можно обратиться в Государственной пожарно-спасательную службу, связавшись с Ириной Метрой по телефону 67075930 или по электронной почте irina.metra@vugd.gov.lv.

Количество и качество доставленных тестов на антигены будет проверяться Государственным центром оборонных закупок и логистики в сотрудничестве с ответственными государственными учреждениями.

Уже сообщалось, что Государственный центр оборонных закупок и логистики подписал первый контракт на поставку комплектов для самотестирования на антиген Covid-19 с предприятием Brief по цене 1,04 евро за тестовый набор — такая сумма была указана в ходе первоначальной процедуры. Общая сумма контракта на 4 млн комплектов составляет 4,16 млн евро без налога на добавленную стоимость. Товар должен быть доставлен компанией до 10 декабря.

В конце ноября планировалось заключить первый контракт на поставку этих тестов с другой компанией — Ekspress laboratorija, которая обещала поставить тесты по цене 0,75 евро за комплект, но отказалась от заключения контракта, так как не могла обеспечить поставку тестов в обещанный срок. В результате стоимость первой закупки выросла с 3 до 4,16 млн евро.

По информации Firmas.lv, компания Brief зарегистрирована в октябре 2015 года, ее основной капитал составляет 3000 евро. Единственным владельцем компании является Илдзе Войта. В 2020 году оборот компании составил 6,048 млн евро, а прибыль — 683 024 евро.