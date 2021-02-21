Антитела Covid-19 в крови доноров сейчас обнаруживают в пять раз чаще, чем в ноябре

По данным Государственного центра доноров крови, с конца ноября более чем в пять раз выросло количество случаев, когда в крови доноров обнаруживались антитела к Covid-19.

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Как сообщили в центре доноров, с 10 августа по 16 февраля прошлого года у доноров было взято 25 729 анализов, и антитела были обнаружены в 931 случае или 3,61%. 27 ноября центр сообщал, что антитела выявлены в 0,67% образцов.

С августа прошлого года донорам крови по всей Латвии была предложена возможность определить наличие в крови антител к Covid-19. Результаты анализов анонимно передаются в Центр профилактики и контроля заболеваний для оценки общих тенденций и уровня иммунитета.

В этом году с 4 января по 16 февраля было сделано 5 593 анализа на антитела, они выявлены в 619 или 11% случаев. По данным донорского центра, каждый рабочий день выявляется в среднем 19 случаев.

Значительное увеличение случаев обнаружения антител связано с общим ростом заболеваемости Covid-19. В августе центр обнаружил антитела в восьми пробах, в сентябре — в 18, в октябре — в 28, в ноябре — в 52, а в декабре — уже в 206.

В то же время около 50% доноров сообщили, что у них были симптомы заболевания, а подтвержденный тест на Covid-19 был примерно в 40% случаев.

Антитела одинаково часто выявляются как у мужчин, так и у женщин.