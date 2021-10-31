Апелляция по делу Лембергса будет рассматриваться в режиме видеоконференции
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Уголовное дело бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса в апелляционной инстанции - Рижском окружном суде - будет рассматриваться не письменном, а в устном процессе, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканал TV3.

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В начале октября Рижский окружной суд решил, что в условиях пандемии коронавируса процесс будет проходить в письменном виде, а приговор планировалось подготовить к концу 2022 года. В качестве обоснования такого решения также приводился такой аргумент: во время рассмотрения дела в первой судебной инстанции был представлен большой объем доказательств.

В первой инстанции дело Лембергса рассматривалось более десяти лет, а апелляционная инстанция намеревалась завершить рассмотрение примерно за год.

Как сообщает "Ничего личного", после возражений со стороны адвокатов судьи изменили мнение, а дело со всеми участниками планируется проводить в режиме видеоконференции. Прокурор полагает, что теперь процесс может затянуться, потому что защита постарается сделать это, чтобы добиться смягчения приговора для Лемберга.

График судебных заседаний уже составлен до конца 2022 года. Всего планируется провести 168 заседаний: по четыре заседания в неделю Первое заседание запланировано на 24 января 2022 года. Дело будут рассматривать судьи Сандра Амола, Сигне Калниня, Валдис Ваздикис, резервная судья - Лаума Штейнерте.

Как уже сообщалось, в феврале 2021 года Лембергс был осужден на пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и денежным штрафом в размере 40 минимальных зарплат (20 тыс. евро).

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rus.DELFI.lv LETA

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