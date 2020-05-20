Аптеки будут доставлять лекарства на дом

Министр здравоохранения Илзе Винькеле издала указ о доставке лекарств и медицинских товаров на дом тем, у кого нет возможности дойти до аптеки или поручить это другому человеку. Решение министра опубликовано в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Перед тем как начать оказывать услуги по доставке, аптека должна проинформировать Государственное агентство лекарств. Аптека обязана обеспечить идентификацию получателя услуги, удаленную консультацию о применении лекарства, верификацию препарата в аптеке до доставки и возможность доставить его, не повредив по дороге. Кроме того, необходимо соблюдать все предосторожности в связи с пандемией Covid-19.

Доставкой может заниматься фармацевт, помощник фармацевта, а также курьер, представитель добровольных организаций или соцработник. Наркотические и психотропные препараты сможет доставлять только работник аптеки или ее филиала — фармацевт или ассистент фармацевта.

Заказывать лекарства можно будет по телефону или через интернет, если у аптеки есть такая опция. Тот, кто заказывает доставку, должен предоставить информацию об имени, фамилии, адресе, телефоне и, в случае, если он отоваривает электронный рецепт, персональный код того, на чье имя выписан рецепт.

Фармацевт будет обязан по телефону проконсультировать клиента, договориться о времени доставки и способе оплаты и дать ему номер телефона, по которому можно связаться с аптекой в случае появления вопросов.

Посылка будет помещаться в две закрытые упаковки, каждая доставка будет регистрироваться электронно. Тот, кто доставляет заказ, должен будет связаться с заказчиком по телефону и попросить подтвердить имя, фамилию и адрес, чтобы они совпадали с данными на упаковке. Если доставляются психотропные или наркотические вещества, нужно будет подтвердить также персональный код.

Тем, кто находится на самоизоляции или карантине, перед тем, как открыть дверь курьеру, нужно будет надеть маску.