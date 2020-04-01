Аптеки будут предлагать пациентам лекарства с самой низкой ценой

С 1 апреля в Латвии вступает в силу новый порядок выписки компенсируемых лекарств. Он предусматривает, что врачи будут указывать в рецептах на компенсируемые государством лекарства активное вещество, а не название самого препарата. В итоге в аптеке пациенту должны выдавать лекарство с самой низкой ценой.

Такой порядок рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он уже действует в соседних Эстонии, Литве и таких богатых странах, как Германия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Швеция, и других странах Европы.

Новый порядок вводится для того, чтобы Латвия переняла европейскую практику выписки лекарств, а также – чтобы устранить ситуацию, когда пациенты должны приобретать более дорогие медикаменты. “Переход на использование в рецептах названия активного вещества, или международного непатентованного наименования, имеет общенациональное значение, так как Латвия не только внедряет практику, аналогичную существующей в других странах Европы, но и обеспечивает гораздо большую доступность лекарств, особенно пациентам с низкими доходами, давая возможность жителям ежегодно экономить до 25 миллионов евро”, – поясняет выгоды нового порядка министр здоровья Илзе Винькеле.

Новый порядок предусматривает, что в 70% всех рецептов на компенсируемые медикаменты, ежегодно выписываемых врачами, будет указываться активное вещество лекарства, а не его коммерческое наименование, а в аптеке пациенту из лекарств с одинаковым действием должны выдавать лекарство с самой низкой ценой. В то же время почти в каждом третьем рецепте на компенсируемое лекарство, или в 30% случаев, врачи смогут использовать коммерческое наименование лекарства, указав медицинское обоснование.

Директор Национальной службы здоровья Эдгар Лабвирс отмечает, что использование активного вещества в рецептах на компенсируемые государством медикаменты уже ранее стало обычной практикой для многих латвийских врачей: “Если в целом э-рецепты в системе э-здоровья регулярно выписывают около 2500 врачей, то в период с января 2019 года по январь 2020 года название активного вещества в рецептах в целом использовали 1808 врачей. Только в январе 2020 года активное вещество в более чем 70% случаев выписывали приблизительно 3,5% врачей. Система э-здоровья к новому порядку выписки лекарств готова. В настоящее время изучены возможности, как сделать выписывание активного вещества более удобным и быстрым, так как по сравнению с выписыванием оригинального медикамента это несколько более трудоемкий процесс. Однако при повторной выписке рецепта в системе сохраняется заготовка и рецепт не нужно выписывать заново.

Большинство пациентов, применявших до сих пор наиболее дешевые референсные лекарства из списка компенсируемых, и впредь смогут принимать привычный медикамент, так как по оценке Национальной службы здоровья в 85% случаев референсные медикаменты в списке не изменились.

Когда стало известно, что с 1 апреля вступает в силу новый порядок, производители снизили цены на 250 компенсируемых медикаментов, в том числе на 50 лекарств с самой низкой ценой.

Для облегчения перехода на новый порядок выписки компенсируемых государством лекарств Министерство здоровья, Государственное агентство лекарств, Национальная служба здоровья и Инспекция здоровья еще в ноябре прошлого года начали информировать врачей и фармацевтов о порядке выписки активного вещества.

В Минздраве обещают, что новый порядок не создаст существенных изменений или неудобств для жителей. Возможны ситуации, когда фармацевт выдаст лекарство, упаковка, цвет или форма которого может отличаться от привычных, но действие лекарства будет таким же и оно будет столь же качественным и безопасным. Чтобы избежать ненужного беспокойства, Министерство здоровья и Государственное агентство лекарств, как и раньше, призывают жителей, которым необходимы компенсируемые государством лекарства, для получения рецепта своевременно посетить своего врача.