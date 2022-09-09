Арестович приехал в Ригу и встретился с министром обороны Пабриксом

В пятницу, 9 сентября, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович приехал в Ригу, где встретился с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом. Об этом Пабрикс сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам министра, Арестович, который в рамках своего визита в Латвию также встретился с предпринимателями и представителями благотворительных организаций, заявил, что "война — такая же большая тема, как вселенная".

Арестович также подчеркнул, что без вклада Латвии ситуация в Украине была бы совсем иной. Пабрикс сообщил, что обсудил с советником Офиса президента Украины способы, как еще Латвия могла бы помочь Украине, особенно учитывая приближение зимы.

По словам министра, Арестович также указал на значительную поддержку Латвии на международном политическом уровне. Пабрикс еще раз подтвердил, что поддержка со стороны Латвии не закончится. "Вместе до победы", отметил он.

В свою очередь, в интервью Латвийскому телевидению (LTV) Арестович заявил, что Украине больше всего необходима поддержка в виде оружия.

Конечно, экономическая поддержка тоже нужна, но в основном Украине необходимо оружие, которое позволило бы быстрее освободить свою территорию и восстановить экономику, отметил Арестович.

Он сообщил, что приехал в Латвию с неофициальным визитом, потому что был приглашен в Литву, и, пользуясь случаем, решил посетить Ригу, чтобы поблагодарить латвийское правительство и народ за поддержку, оказанную Украине.

"Иногда мне кажется, что вы отдали нам две трети своего оборонного бюджета. Это означает тысячи спасенных жизней", — сказал он.

Арестович заявил, что есть основания для оптимизма при оценке побед украинских войск — они являются закономерным следствием развития ситуации. Это не случайный, а системный успех и будет продолжаться до полного освобождения территории.

Если у Украины будет много оружия, то победа может быть через четыре-шесть месяцев, если темпы поставок оружия будут медленнее, то к следующей весне или лету, считает Арестович. Он уверен, что поражение России в Украине гарантировано.

Полной победой Украины, по мнению Арестовича, является абсолютный разгром российских войск на территории Украины, а также восстановление границ государства, чтобы они были такими, как 24 августа 1991 года.

Он также объяснил свое предыдущее заявление о необходимости подготовки Латвии к войне тем, что журналисты изменили сказанное им ранее из-за "кликов".

По словам Арестовича, "лучшая причина для подготовки к войне, даже если ее вероятность очень мала, поскольку мы приостановили боевые возможности России на 10 лет, — это жить так, как будто война начнется завтра. Это только принцип подготовки и не означает,что война начнется завтра. Армия и правительственные структуры должны готовиться так, как будто война начнется завтра .Военные всегда должны готовиться к худшему, потому что если ты готов к худшему варианту, то ты готов ко всему остальному".