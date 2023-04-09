Архиепископ Станкевич поздравил католиков с Пасхой

В поздравлении к Пасхе архиепископ-митрополит Латвийской Римско-католической церкви Збигнев Станкевич пожелал всем испытать радость Пасхи и передать ее ближним.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цитируя священные писания, Станкевич пожелал, чтобы свет Христова воскресения осветил жизнь каждого человека.

9 апреля христианская церковь празднует Пасху - воскресение Иисуса Христа.

Дата Пасхи ежегодно меняется, так как зависит от фазы луны. Другие христианские праздники отмечаются в зависимости от даты Пасхи.

Сегодня празднуют Пасху католики, лютеране и баптисты , а православные отметят этот праздник 16 апреля.

Воскресение Иисуса Христа тесно связано с иудейской Пасхой, так как по свидетельству Нового Завета Иисус умер в Пасху, которая празднуется за день до первого дня полнолуния с начала весны.