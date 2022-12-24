Архиепископ Ванагс поздравил латвийцев с наступающим Рождеством

Архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви и Латвии Янис Ванагс по случаю Рождества пожелал счастливого стремления увидеть Иисуса.

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В этом году архиепископ больше всего прочувствовал рождественское чудо в старой балладе о ярмарке в Скарборо, песне о несбывшейся любви.

"Мальчик говорит девочке: пусть она сошьет мне рубашку без иголки, без единого шва. Пусть она постирает ее в сухом колодце, где никогда не было воды, не было дождя. Пусть она высушит ее на кусте, который не цвел со времен сотворения Адама — тогда она будет моей истинной любовью. Девочка отвечает: пусть он найдет поле между водой морской и песком берега. Пусть он вспахивает его рогом ягненка. Пусть он посеет все одним зерном. Пусть пожнет серпом из кожи, и свяжет веревкой из вереска. Затем пусть придет за своей рубашкой. Тогда он будет моей истинной любовью", — сказал архиепископ в своем послании к верующим.

Принимая во внимание вышеизложенное, Ванагс подчеркнул, что каждый человек с жизненным опытом знает, что нереалистичные ожидания приносят разочарование. Просить доказать любовь героическими поступками эгоистично и жестоко.

Эта песня заговорила с архиепископом в праздник Рождества Христова, потому что Бог делал действительно невозможное. Рубаха без иголки или кожаный серп ничто по сравнению с ними. Это было бы невозможно для людей, но не для Бога, сказал Ванагс, добавив, что Бог "прожил совершенно святую жизнь вместо нас, победил векового врага, восстал из могилы и забрал наши жизни у смерти".

"Если бы мы спросили, зачем ты, Господи, все это сделал, он мог бы ответить: "Чтобы вы знали, что вы — моя истинная любовь". Это — настоящее рождественское чудо", — подчеркнул Ванагс.

Ванагс пожелал верующим счастливого стремления увидеть Иисуса — посмотреть, чтобы подошел близко, вошел в наши дома и сердца, говорится в праздничном послании архиепископа.