Архитекторы просят присвоить зданию на ул. Элизабетес, 2 статус памятника культуры

Группа архитекторов обратилась в Управление национальным культурным наследием с просьбой присвоить зданию на ул. Элизабетес, 2 статус памятника культуры, сообщила представитель архитектурного бюро NRJA Рута Грикмане.

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Архитекторы считают, что здание, на месте которого Министерство культуры хочет построить концертный зал, является важным примером послевоенной архитектуры модернизма, показывающим, что советские архитекторы работали на одном уровне с коллегами по всему миру несмотря на ограниченное информационное пространство.

В заявлении указано, что вопреки незначительным вмешательствам, "здание сохранило свою изначальную субстанцию и качество деталей, в нем много интересных архитектурных идей, умелых примеров объединения объемов и качественная отделка". Особую ценность представляет зал для конференций с акустическими панелями из темного дерева, изготовленными мастером Альбертом Вецсилисом.

"Вплоть до июня 2020 года здание на Элизабетес, 2 оценивалось как культурно историческая ценность, поэтому непонятно, почему без дискуссий с обществом и профессионалами были приняты такие радикальные решения, как снос здания, чтобы построить аккустический концертный зал", — сказал руководитель бюро архитекторов NRJA Улдис Лукшевицс.

Ранее министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) сообщил, что эксперты Управления национальным культурным наследием считают, что хоть здание на Элизабетес и имеет ценность как образец архитектуры модернизма, но она не настолько большая, чтобы присвоить ему статус сохраняемой культурно-исторической ценности.