Армия готова помочь в случае обострения пандемии

Национальные вооруженные силы (НВС) подготовили план действий и проверили доступность ресурсов на случай, если потребуется их помощь в решении кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сообщает агентство LETA.

В Министерстве обороны агентству сообщили, что ведомство находится в постоянном контакте с Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения. На данный момент коллеги справляются и помощь армии им не нужна. Тем не менее если возникнет необходимость, НВС готовы участвовать в поддержании общественного порядка и введении дополнительных мероприятий на границе страны.

В распоряжении НВС находятся такие материально-технические ресурсы, как палатки, генераторы и транспорт.

НВС получили просьбы о помощи от нескольких самоуправлений, однако решение о подключении дополнительных сил в конкретном регионе должен принять Совет по кризисному управлению централизованно, указали в Министерстве обороны.

“В этот момент все государственные учреждения и службы должны работать как единое целое и вооруженные силы к этому готовы”, - заявил министр обороны Артис Пабрикс (Развитие/За!).

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии из-за пандемии COVID-19 была объявлена чрезвычайная ситуация, она продлится до 14 апреля. В стране констатированы 111 случаев заболевания новым коронавирусом.