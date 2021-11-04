Армия начнет помогать обслуживать больных с Covid-19 в больницах Риги

В ответ на запрос Министерства здравоохранения земессарги и солдаты Национальных вооруженных сил в четверг, 4 ноября, начнут оказывать поддержку рижским больницам, сообщили в Министерстве обороны.

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В Рижской 1-й и 2-й больнице четыре земессарга будут помогать персоналу больницы переносить пациентов в койки, транспортировать их для прохождения обследований, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы.

Десять солдат будут оказывать помощь медикам Рижской Восточной клинической университетской больницы. В круглосуточном режиме пять солдат будут выполнять обязанности дежурных техников: транспортировать, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны, и еще пять солдат будут выполнять различные другие вспомогательные работы в помещениях больницы в дневное время.

Как сообщалось ранее, уже с минувшей весны оборонная отрасль подключилась к мероприятиям по сдерживанию Covid-19 и преодолению кризиса по всей Латвии. Центр государственной обороны военных объектов и закупок взял на себя централизованную закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, в то время как вооруженные силы были задействованы в обеспечении необходимой логистической поддержки.

И в этом году Национальные вооруженные силы по запросу Министерства здравоохранения готовы с 16 октября по 31 декабря предоставить необходимый персонал для оказания поддержки в организации процесса вакцинации против Covid-19 во всех регионах Латвии.

К этому процессу подключены все четыре бригады Земессардзе, а также, в случае необходимости, будут привлечены военнослужащие профессиональной службы.