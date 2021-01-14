Армия сама готова вакцинировать военнослужащих, земессаргов и гражданских лиц от Covid-19

Министерство обороны готово само обеспечить вакцинацию от Covid-19 военнослужащих, земессаргов и работающих в системе обороны гражданских лиц, сообщил представитель Минобороны Каспар Галкин.
Минобороны уже разрабатывает собственный план вакцинации, который будет реализован, как только вакцины станут доступны.
Вакцинация будет организована и проведена медицинским персоналом Национальных вооруженных сил (НВС), чтобы не создавать лишнюю нагрузку на гражданскую систему здравоохранения.
В настоящее время неизвестно, когда примерно могут быть доступны вакцины для военнослужащих. В НВС служат около 6600 военнослужащих и 8200 земессаргов.
Ранее НВС сообщили, что готовы также оказать помощь в планировании логистики и доставке вакцин в регионы Латвии.